'चुनाव के पहले 10000 रुपये देने की क्या जरूरत पड़ी', मुकेश सहनी बोले- 20 साल बाद नीतीश सरकार को आई महिलाओं की याद

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर चुनाव से ठीक पहले आधी आबादी के आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 हजार रुपये देने की जरूरत क्यों पड़ी?

नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से बिहार की सत्ता में है लेकिन उसे अब तक इन्हें महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की याद नहीं आई थी, लेकिन जब चुनाव सिर पर आया तब इन्हें महिलाओं की याद आ गई। सहनी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। गांव के पुरूष बाहर कमाने चले जा रहे हैं। महिलाओं को अकेले घर संभालना पड़ रहा है।