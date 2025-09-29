Language
    Bihar Election: चुनावी पटरी पर रेल सेवा से फर्राटा भरने लगी डबल इंजन सरकार, जीत के स्टेशन पर पहुंच पाएगी?

    By Raman Shukla Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:14 PM (IST)

    बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार ने 13 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। इससे राज्य के सभी नौ प्रमंडलों को फायदा होगा खासकर मगध और शाहाबाद क्षेत्र को। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य रेल सेवाओं से रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह ट्रेनें महाराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले बिहारवासियों के लिए त्योहारों पर सफर को आसान बनाएंगी।

    चुनावी पटरी पर रेल सेवा के क्षेत्र में फर्राटा भरने लगी डबल इंजन सरकार

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले रेल सेवा के क्षेत्र में डबल इंजन सरकार ने बिहार में इतिहास रचने की पहल की है। विशेषकर यातायात संपर्कता को बढ़ावा देने की नीति के तहत देशभर में शुरू की गई 15 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बिहार को 13 की सेवाओं से जोड़ाना दूरगामी संदेश है।

    इससे साफ है कि राजनीति की पटरी पर रेल सेवाओं के सहारे राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार बड़े मतदाता वर्ग साध कर फर्राटा भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रेल सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन से लेकर पर्यटन एवं व्यापार-कारोबार को धार की प्रतिबद्ध भी स्पष्ट होती है। बिहार से प्रतिदिन आने व जाने वाली कुल अमृत भारत ट्रेन की संख्या जोड़ दी जाए तो 30 में 26 ट्रेने बिहार को मिली है।

    महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के सभी के सभी नौ प्रमंडल को अमृत भारत ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।विशेषकर मगध एवं शाहाबाद क्षेत्र की 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

    पटना, मगध (गया) , तिरहुत (मुजफ्फरपुर ), सारण, दरभंगा, कोसी (सहरसा) , पूर्णिया, भागलपुर एवं मुंगेर जुड़ गए हैं। विशेषकर आजादी के उपरांत पहली रविवार को शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ट्रेन की सीटी सुनी।

    नवादा के सांसद विवेक ठाकुर का दावा है कि पहली बार पटना से बरबीघा को ट्रेन सेवा सीधी संपर्क प्राप्त कर हुआ है। दशकों से लंबित इस परियोजना का शुभारंभ होना ऐतिहासिक दिन रहा।

    नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। अभी तक सात घंटे का समय नवादा के लोगों को ट्रेन से पटना आने में जाया करना पड़ता था। बिहार का सबसे बड़ा निजी निवेश नवादा जिले में अंबुज सीमेंट ने किया है।

    त्योहारों पर सफर होगी आसान

    महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के साथ दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवासन पर गए बिहार वासियों के लिए यह ट्रेन सेवा बड़ी राहत के साथ सफर को कम समय में आसान बनाएगी। अमृत भारत ट्रेनों में आधुनिक कोच, आरामदायक सीटें एवं शौचालय आदि की सुविधाएं यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं।

