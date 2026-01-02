Language
    रामकथा सुनाने बिहार पहुंचे प्रस‍िद्ध कथावाचक संत मोरारी बापू; बांग्‍लादेश में हिंदुओं की हत्‍या पर कही ये बात

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:12 PM (IST)

    संत मोरारी बापू रामकथा के लिए पटना पहुंचे, जहां से वे लखीसराय के अशोक धाम के लिए रवाना हुए। वे 3 से 11 जनवरी तक रामकथा सुनाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर उन्ह ...और पढ़ें

    पटना एयरपोर्ट पर मोरारी बापू का स्‍वागत करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। संत मोरारी बापू शुक्रवार को पटना पहुंचे। लखीसराय के अशोक धाम में रामकथा के सिलसिले में वे पटना एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से वे सड़क मार्ग से लखीसराय के लिए रवाना हुए।

    वहां प्रस‍िद्ध श‍िव धाम के पास वे 3 से 11 जनवरी तक रामकथा सुनाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्‍याचार से जुड़ा प्रश्‍न पूछा। 

    संत ने कहा कि यह अत्‍यंत दुखद है। इसे रोकने के लिए हर तरह के, हर स्‍तर के उपाय किए जा रहे हैं। इससे पूर्व पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष संजय सरावगी ने उनकी आगवानी की। सरावगी ने अपने एक्‍स हैंडल पर इस संदर्भ में तस्‍वीरें साझा की हैं। 

    पटना एयरपोर्ट पर BJP के प्रदेश अध्‍यक्ष ने क‍िया स्‍वागत

    उन्‍होंने लिखा है, '' आज पटना एयरपोर्ट पर पूज्य संत मोरारी बापू का स्वागत एवं वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य बापू 3 जनवरी से लखीसराय स्थित अशोक धाम में आयोजित होने वाली भव्य श्री राम कथा में अपने दिव्य प्रवचनों से श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

    आपकी वाणी में साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श परिलक्षित होता है और आपका दिव्य सान्निध्य सदैव नई ऊर्जा, सकारात्मकता एवं मानसिक शांति प्रदान करता है। आपका आगमन बिहार के लिए मंगलकारी है तथा यह आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला है।