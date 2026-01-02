ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। संत मोरारी बापू शुक्रवार को पटना पहुंचे। लखीसराय के अशोक धाम में रामकथा के सिलसिले में वे पटना एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से वे सड़क मार्ग से लखीसराय के लिए रवाना हुए।

वहां प्रस‍िद्ध श‍िव धाम के पास वे 3 से 11 जनवरी तक रामकथा सुनाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्‍याचार से जुड़ा प्रश्‍न पूछा।

संत ने कहा कि यह अत्‍यंत दुखद है। इसे रोकने के लिए हर तरह के, हर स्‍तर के उपाय किए जा रहे हैं। इससे पूर्व पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष संजय सरावगी ने उनकी आगवानी की। सरावगी ने अपने एक्‍स हैंडल पर इस संदर्भ में तस्‍वीरें साझा की हैं।