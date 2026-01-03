Bihar Road Accident: मोकामा में कोहरे का कहर, नौ वाहन टकराए; 5 लोग हुए घायल
मोकामा में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन और मुख्य मार्ग पर नौ वाहन आपस में टकरा गए। इन अलग-अलग हादसों में पांच लोग गंभीर र ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मोकामा। बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन और मुख्य मार्ग पर घने कोहरे का कहर टूट पड़ा। शुक्रवार की सुबह अलग-अलग हादसों में कोहरे के कारण नौ वाहन आपस में टकरा गये।
इस हादसे में पांच लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद फोरलेन पर थोड़ी देर के लिये वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ।
दुर्घटना की पहली घटना मोर गांव के पास फोरलेन पर हुई। इस हादसे में एक-एक कर पांच वाहन पीछे से आपस में टकराते चले गये। घने कोहरे में एक इनोवा कार को अनियंत्रित ट्रक-ट्रेलर ने पीछे से धक्का मार दिया। चालक इनोवा गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद वाहन समेत भागने में सफल रहा।
इस हादसे के बाद इनोवा गाड़ी के पीछे चल रही दो बाइक भी ट्रक-ट्रेलर को चपेट में आ गयी। एक बाइक तो ट्रक-ट्रेलर के नीचे चक्के के बीच आकर फंस गयी और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी।
इसी दौरान पटना से बेगूसराय जा रही धर्मरथ बस ने भी ट्रक-ट्रेलर के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस का चालक टुनटुन कुमार गंभीर रुप से जख्मी हो गये। बस पर चालक और खलासी समेत मात्र सात यात्री सवार थे।
बाइक सवार एक युवक अमित कुमार भी इस हादसे में घायल हो गये। जख्मी युवक नालंदा जिले के एकंगरसराय का रहने वाला है।
इसी फोरलेन पर चौहरमल चौक पर भी दो वाहन आपस में टकरा गये। एक कंटेनर में कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है।
दुर्घटना की तीसरी घटना मोकामा थाना के मेकरा गांव में भी हुई। एक ई-रिक्शा की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गयी। ई-रिक्शा पर सवार तीन युवक सोनू कुमार, लवकुश कुमार और गहन कुमार घायल हुए हैं।
जख्मी तीनों युवक बरहपुर से पंडारक जा रहे थे। एक ही दिन हादसे की घटित तीन वारदातों से हड़कंप मच गया। मोकामा पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।
