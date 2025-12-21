Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुनौराधाम में बनेगा भव्य सीता मंदिर, पास में विकसित होगा 'सीतापुरी' शहर; वैदेही सम्मान समारोह में बोले सम्राट चौधरी

    By Pushkar Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:14 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुनौराधाम में भव्य सीता मंदिर बनेगा और इसके आसपास सीतापुरी नामक एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। उन्होंने यह बात वैदेही ...और पढ़ें

    Hero Image

    वैदेही सम्मान समारोह में बोले सम्राट चौधरी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम में भव्य सीता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के आसपास एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और विकसित शहर बसाया जाएगा, जिसे सीतापुरी के नाम से जाना जाएगा।

    ये बातें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को विद्यापति भवन में आयोजित वैदेही सम्मान समारोह में कहीं। यह कार्यक्रम अनुपम मुहिमक अनुपम डेग की ओर से आयोजित किया गया था।

    अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में बिहार से मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले लोगों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

    उन्होंने कहा कि जो लोग बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, ये बिहार के लिए गर्व की बात हैं। लेकिन जो लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं, उन्हें हर हाल में बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत आज एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। अमेरिका सहित कई देशों से लोग भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं। बिहार में भी अगले एक से दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और रनवे विस्तार पर तेजी से काम चल रहा है।

    बाढ़ नियंत्रण पर सम्राट चौधरी ने कहा कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया जैसे क्षेत्र लंबे समय तक बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। पहले जहां एक लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर भीषण बाढ़ आ जाती थी, वहीं वर्ष 2024 में करीब 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद केवल 106 गांवों में नियंत्रित रूप से पानी पहुंचा।

    उन्होंने कहा कि अब कोसी के पानी का उपयोग सिंचाई, विकास और रोजगार सृजन के लिए किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से संभव हुआ है।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं, बहनों और आम नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माफिया, अपराधी और गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण सड़कों पर अवैध कब्जे और ऋण के नाम पर चलने वाले ‘गुंडा बैंक’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    सांस्कृतिक कार्यक्रमों से निखरती है कला : संजय सरावगी

    कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कलाकारों में दक्षता आती है। ऐसे कार्यक्रमों से स्थानीय कलाकारों में छिपी हुई प्रतिभा निखरती है। कलाकारों को मंच के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को संजय सरावगी ने सम्मानित भी किया।

    यह भी पढ़ें- औद्योगिक हब बनने की ओर बढ़ा रोहतास, सरकार ने दिए 180 करोड़ रुपये; 700 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित