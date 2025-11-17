Language
    MLA Flats: विधायकों को पटना में म‍िलेगा शानदार आवास, जरा इनकी खू‍बि‍यां भी जान लें

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:02 PM (IST)

    बिहार के विधायकों के लिए पटना में नए और शानदार आवास बनाए गए हैं। इन आवासों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे विधायकों को आरामदायक जीवनशैली मिलेगी। जल्द ही इन आवासों का आवंटन किया जाएगा, जिससे उन्हें रहने की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

    व‍िधायकों के लिए बना आवासीय पर‍िसर। सौ-बीसीडी

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Chunav 2025 जीतकर सदन तक पहुंचने वाले विधायकों को पटना में अपना आशियाना जल्द ही मिल जाएगा।

    भवन निर्माण विभाग (BCD Bihar) ने पटना में विधायक एवं विधान पार्षद आवास परिसर में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 44.41 एकड़ जमीन पर 246 आवास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

    ये आवास विभिन्न चरणों में पूरे किए गए हैं। भवन निर्माण विभाग के अनुसार प्रत्येक आवास करीब 3693 वर्गफीट में बने हैं।

    Hostel और कैंटीन की भी सुविधा 

    आवास के अलावा इस परिसर में एमएलए हाॅस्टल, कैंटीन और सामुदायिक भवन भी बनाए गए हैं। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया गया कि विधायकों के लिए 246 आवासों का निर्माण किया गया है।

    आवासों को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार आवंटित किया जाएगा, जिस पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधान सभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है।

    यहां विधायकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्रीय जनता के साथ संपर्क स्थापित करने में पहले से आसानी होगी। आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन सकेंगे।  इसके अलावा कार्यालय के कार्यों में भी सहूलियत होगी।  

    जीरो डिस्‍चार्ज सिस्‍टम पर बना है परिसर

    इन सरकारी आवासों की विशेषता यह है कि परिसर को जीरो डिस्चार्ज (Zero Discharge) की अवधारणा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सिवरेज डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट के बाद पानी का उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है।

    वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा बिजली बचत के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है। परिसर जगमग रहेगा। 

    परिसर को सुंदर एवं मनमोहक बनाने के लिए परिसर की सड़कों के किनारे तथा कॉमन स्थलों पर चंपा, गुलमोहर, महोगनी आदि के पौधे लगाए गए हैं।

    नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होना है। इसके बाद सदन में विधायक शपथ लेंगे। इसको लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। 