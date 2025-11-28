Language
    Bihar Politics: मायावती को बिहार में लगा बड़ा झटका, BSP के प्रदेश प्रभारी ने छोड़ी पार्टी

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद मायावती की बसपा को झटका लगा है। प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने निजी कारणों से पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। 

    मायावती को झटका। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) को बड़ा झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

    बसपा प्रमुख मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफा को लेकर निजी कारणों का हवाला दिया है। वहीं, अपने कार्यकाल के दौरान मिले स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया है।

    एक दिन पहले अनिल कुमार की मौजूदगी में पटना के महाराजा कॉम्पलेक्स स्थित सभागार में बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

    इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे एवं राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के अलावा राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम सहित अन्य नेता शामिल हुए थे।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तुरंत बाद अचानक अनिल कुमार के इस्तीफा देने से बसपा को बड़ा झटका लगा है।

    बिहार में एक सीट पर दर्ज की थी जीत

    हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले मैदान में उतरी थी और एक सीट पर ही जीत दर्ज की। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश यादव ने भाजपा कैंडिडेट को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। बसपा को अब अपने एकमात्र विधायक के टूटने का डर भी सता रहा है।

