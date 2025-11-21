Language
    पटना-आरा मुख्य मार्ग पर 10 KM तक भीषण जाम, बालू लदे ट्रकों का कब्जा और निर्माण कार्य बना मुख्य कारण

    By Ravi Shankar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:03 PM (IST)

    शुक्रवार को बिहटा में पटना-आरा मुख्य मार्ग पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। एलिवेटेड सड़क निर्माण और बालू लदे ट्रकों के सड़क पर खड़े रहने से यातायात बाधित हुआ। विसंभरपुर मोड़ के पास पुल निर्माण के कारण सड़क संकरी हो गई। बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने से स्थिति और बिगड़ गई, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा।

    पटना-आरा मुख्य मार्ग पर 10 KM तक भीषण जाम

    संवाद सूत्र, बिहटा। शुक्रवार की शाम पटना-आरा मुख्य मार्ग पर 10 किलोमीटर तक भीषण जाम लगा रहा। वाहन रेंगते रहे। ठंड बढ़ने के साथ ही दफ्तरों और बाजारों के बंद होने का समय हुआ तो बिहटा चौक से निकलने वाली चारों दिशाओं में वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। 

    स्थिति ऐसी रही थी कि करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और यात्री परेशान नजर आए। एलिवेटेड और फोरलेन सड़क निर्माण कार्य के कारण बिष्णुपुरा से सिकंदरपुर तक कई जगह सड़क संकरी हो गई है। 

    लेन को बंद कर पुल निर्माण शुरू 

    संकरे हिस्सों में बड़े वाहनों के क्रॉस होने में दिक्कत आने से छोटी-सी बाधा भी बड़े जाम में बदल गई। विसंभरपुर मोड़ के पास नई बनी लेन को बंद कर पुल निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण यातायात फिर से पुरानी संकरे मोड़ वाली सड़क पर निर्भर हो गया है। 

    यही संकरा मोड़ बड़े वाहनों की आवाजाही को और धीमा कर देता है, जिससे शाम होते-होते जाम बढ़ता गया। जाम का असर पटना, आरा, बिक्रम और मनेर की ओर जाने वाले मार्गों पर भी दिखा, जहां घंटों तक वाहन फंसे रहे। पुलिस भी मूकदर्शन बनी रही।

    सड़क पर बालू लदे ट्रकों का कब्जा बना जाम का कारण

    बिहटा में बालू खनन और परिवहन के पट्टेदारों पर स्थानीय प्रशासन के सख्त निर्देशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। शाम होते ही सोन नदी के विभिन्न घाटों से बालू लादकर ट्रक, हाइवा टिपर आदि के चालक बालू लदे वाहन आरा-पटना, बिहटा-कनपा जैसे मुख्य मार्गों पर खड़े कर रहे हैं। 

    इसके कारण सड़क की चौड़ाई के अधिकांश भाग पर बालू लदे ट्रकों का कब्जा रहने से रुक-रुक कर सड़क पर जाम लगते रहते हैं। दूसरी ओर, इन बालू लदे ट्रकों से गिरता पानी पूरे मुख्य मार्ग को कीचड़मय बनाए रखता है। 

    बाइक सवार गिरकर चोटिल

    इस कीचड़मय सड़कों पर आए दिनों बाइक सवार गिरकर चोटिल होते रहते हैं। बालू खनन के पट्टा आवंटित किए जाने के साथ ही पट्टेदारों को विभाग द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि बालू खनन और परिवहन के दौरान स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। 

    इसके तहत बालू के परिवहन के दौरान यातायात नियमों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। मुख्य मार्ग पर वाहनों का ठहराव नहीं करना चाहिए, जिससे अन्य वाहन सवारों और राहगीरों को असुविधा न हो।

    सड़कों पर पानी का छिड़काव

    बालू के परिवहन के दौरान सड़कों पर धूल नहीं उड़ने देने के लिए समय-समय पर आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले सड़कों पर पानी का छिड़काव करना आवश्यक है। 

    बालू लदे वाहनों से हवा के साथ उड़ रहे बालू के कारण राहगीरों और आम लोगों को श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए बालू लदे वाहनों को त्रिपाल से ढंककर परिवहन करना चाहिए, ताकि उड़ते बालू से लोगों को परेशानी न हो। 

    लेकिन उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन बालू उठाव संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है।

    अपराह्न 8 बजे तक बालू लदे वाहनों का परिचालन बंद

    पूर्व में आयुक्त, जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने पट्टेदारों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया था कि बालू खनन और परिवहन के दौरान नागरिक सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है। 

    नागरिक सुविधा के तहत पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 8 बजे तक बालू लदे वाहनों का मुख्य मार्ग पर परिचालन बंद रहेगा। बालू लदे या बालू लादने के लिए आए ट्रकों का ठहराव पट्टेदारों को सुनिश्चित करना होगा। 

    किसी भी परिस्थिति में बालू लदे और बालू लादने आए वाहनों का ठहराव मुख्य मार्ग पर नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर स्थानीय प्रशासन संबंधित पट्टेदारों के खिलाफ विधि संवत कानूनी कार्रवाई करेगी।