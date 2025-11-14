Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Masaurhi vidhan sabha Final Result:: जदयू के अरुण मांझी की बड़ी जीत, राजद की रेखा देवी को 7,643 मतों से मात

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम नतीजे आ गए हैं। जदयू के अरुण मांझी ने राजद की रेखा देवी को 7,643 वोटों से हराया। यह जदयू के लिए एक बड़ी जीत है। अरुण मांझी ने मसौढ़ी विधानसभा सीट पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जीत जदयू उम्मीदवार अरुण मांझी के खाते में 

    डिजिटल डेस्क, पटना। पटना जिले की मसौढ़ी विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव मुकाबला बेहद रोचक रहा, लेकिन अंत में जीत जदयू उम्मीदवार अरुण मांझी के खाते में गई। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम नतीजों के अनुसार, अरुण मांझी ने कुल 1,06,505 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद की रेखा देवी को 7,643 वोटों के अंतर से पराजित किया। रेखा देवी को कुल 98,862 मत मिले और वे दूसरे स्थान पर रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनता दल (यूनाइटेड) के लिए यह जीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मसौढ़ी सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला महागठबंधन के राजद और एनडीए की जदयू के बीच ही केंद्रित था।

    चुनाव के शुरुआती राउंड से ही दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन मध्य राउंड के बाद अरुण मांझी ने स्थायी बढ़त बना ली, जिसे वे अंत तक बनाए रखने में सफल रहे।

    तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राजेश्वर मांझी रहे, जिन्हें केवल 4,693 वोट मिले। जन सुराज इस क्षेत्र में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई।

    वहीं NOTA ने भी इस बार उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई और 5,146 मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को वोट न देकर नोटा का विकल्प चुना। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक वर्ग अभी भी राजनीतिक विकल्पों से संतुष्ट नहीं है।

    मसौढ़ी क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों—सड़क निर्माण, पेयजल संकट, बेरोजगारी, और सुरक्षा व्यवस्था—इस चुनाव में प्रमुख चर्चा का विषय बने रहे।

    यह भी पढ़ें- Anant Singh: मोकामा में अनंत सिंह की वापसी... 28 हजार वोटों से प्रतिद्वंदी को दी मात

    जदयू उम्मीदवार अरुण मांझी ने इन समस्याओं पर ठोस समाधान का भरोसा दिलाया, जिसका असर वोटरों पर पड़ा और उन्हें जीत का रास्ता मिला।

    रेखा देवी ने भी अपने चुनाव अभियान में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार को केंद्र में रखा था, लेकिन जदयू की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और अरुण मांझी की जनसंपर्क क्षमता के आगे उनकी दावेदारी कमजोर साबित हुई।

    कुल मिलाकर, 2025 के चुनाव में मसौढ़ी विधानसभा सीट ने जदयू को स्पष्ट बहुमत देकर फिर एक बार एनडीए में विश्वास जताया।