Masaurhi vidhan sabha Final Result:: जदयू के अरुण मांझी की बड़ी जीत, राजद की रेखा देवी को 7,643 मतों से मात

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना जिले की मसौढ़ी विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव मुकाबला बेहद रोचक रहा, लेकिन अंत में जीत जदयू उम्मीदवार अरुण मांझी के खाते में गई। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम नतीजों के अनुसार, अरुण मांझी ने कुल 1,06,505 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद की रेखा देवी को 7,643 वोटों के अंतर से पराजित किया। रेखा देवी को कुल 98,862 मत मिले और वे दूसरे स्थान पर रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें