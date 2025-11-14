Language
    Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: बिहार चुनाव में किस हाल में है अनंत सिंह, यहां देखें ताजा रुझान

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:34 AM (IST)

    मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 14 नवंबर 2025 को मतगणना शुरू हुई। भाजपा के अनंत कुमार सिंह 4524 वोटों के साथ सबसे आगे हैं। कांग्रेस की वीना देवी को 1808 वोट मिले। NOTA को भी 6952 वोट मिले, जो मतदाताओं के असंतोष को दर्शाता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने में लगा है। अंतिम परिणाम का इंतजार है।

    अनंत सिंह लगातार आगे

    राधा कृष्ण, पटना। मोकामा (बिहार) विधानसभा क्षेत्र संख्या 178 के तहत हुए चुनावों की मतगणना 14 नवंबर 2025 को सुबह 9:02 बजे शुरू हुई। इस प्रथम दौर की गणना में कई उम्मीदवारों के मतों का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह ने सर्वाधिक 4524 वोट प्राप्त किए हैं, जो अन्य उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक है।

    अनंत कुमार सिंह ने 14 मतदान बूथों में लगातार अच्छी पकड़ बनाई, जहां उन्होंने बूथ क्रमांक 11 से सबसे अधिक 531 वोट हासिल किए। वहीं, दूसरे नंबर पर डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर हैं, जिन्होंने कुल 67 वोट प्राप्त किए।

    तीसरे स्थान पर कांग्रेस की वीना देवी हैं, जिनके कुल मत 1808 हैं। अन्य उम्मीदवारों में प्रियदर्शी पियुष (262 वोट), मंजू कुमारी (17 वोट), राहुल कुमार (34 वोट), अनिल कुमार (29 वोट), और विकाश कुमार (188 वोट) शामिल हैं।

    इस मतगणना में 'NOTA' (None of the Above) विकल्प को भी 6952 मत मिले हैं, जो कि मतदाताओं की नाराजगी और असंतोष को दर्शाता है। कुल मिलाकर, इस चरण में कुल 6952 मतों की गणना की गई है।

    मतगणना की इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के अधिकारी और पर्यवेक्षक तैनात हैं, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं।

    यह जानकारी 14 नवंबर 2025 को सुबह 9:02 बजे एक औपचारिक दस्तावेज के माध्यम से जारी की गई।

    मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जारी मतगणना के परिणामों से आगामी चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है।

    अनंत कुमार सिंह की मजबूत पकड़ ने उनके पक्ष में माहौल बनाया है, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक किसी भी प्रत्याशी की जीत निश्चित नहीं मानी जा सकती।

    मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और लोकतंत्र के प्रति उनके उत्साह ने चुनाव को महत्वपूर्ण बना दिया है।

    आगामी दौरों में भी मतगणना जारी रहेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी वोट सही तरीके से गिने जाएं और निष्पक्ष चुनाव परिणाम घोषित हो।

