'मां आज.. मेरे पास कुछ नहीं बचा', मनीष कश्यप बिहार चुनाव में हार के बाद हुए भावुक

चनपटिया सीट पर चुनाव हारने के बाद मनीष कश्यप ने एक्स पर अपनी मां की फोटो शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मां आज फिर तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा।

इस सीट से कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 87,538 वोट मिले, जबकि उमाकांत सिंह को 86,936 मत प्राप्त हुआ। मनीष कश्यप को 37,172 वोट मिला।

इस सीट पर सबकी निगाहें थी। जन सुराज प्रत्याशी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने इस सीट पर भूमिहार वोटों में सेंध लगाया, लेकिन वह जीत हासिल करने में सफल नहीं रहे।

चनपटिया विधानसभा (Chanpatia Vidhan Sabha Seat Result 2025) से जनसुराज ने मनीष कश्यप को मैदान में उतारा था।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 202 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली।

माँ आज फिर तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा।

अच्छा होता मैं बिहार बदलने की जगह अपना परिवार का हालात बदलता तो शायद किस्मत में 22 मुकदमे और अनेकों बार जेल नहीं जाता।



अच्छा होता मैं बिहार बदलने की जगह अपना परिवार की हालात बदलता तो शायद किस्मत में 22 मुकदमे और अनेकों बार जेल नहीं जाता। आज कुछ लोग ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मिला तुझे अब हार के बाद उन्हें कैसे बताऊं कि 37172 लोगों का आशीर्वाद मुझे जाति या पार्टी के नाम पर नहीं अपने दम पर मिला।

जेल जाते वक्त मैं इतना दुखी नहीं था जितना दुखी आज मैं हूं क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और बदले में मुझे हार और लोगों के ताने मिले। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि लेकिन मैं वादा करता हूं कि तब तक प्रयास करूंगा जब तक जीत नही जाता।