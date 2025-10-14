Language
    Bihar Politics: बीजेपी में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, इस सीट से लड़ेंगी चुनाव

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

    मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर सियासी पारा हाई है। मैथिली ठाकुर आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी।

    बता दे कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ। वह अभी 25 साल की हैं। वह बिहार के मधुबनी से आती हैं। मगर वो काफी समय  से दिल्ली के नजफगढ़ में रह रहीं है।

    मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर हैं जो उनके गुरु भी हैं और संगीत की शिक्षा देते हैं। वहीं पूजा ठाकुर उनकी मां हैं। मैथिली ठाकुर के दो भाई हैं ऋषभ ठाकुर और अयाची।

