Bihar Election: महागठबंधन में आखिरी वक्त ड्रामा! बछवाड़ा में दोस्ताना मुकाबला; इन सीटों पर असमंजस बरकरार

सुनील राज, पटना। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। हालाँकि, महागठबंधन में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुक़ाबले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा मुक़ाबले वाली सीटों में गौराबौराम, बेलदौर और बछवाड़ा शामिल हैं, जहाँ कांग्रेस ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है। गौराबौराम सीट की बात करें तो यह सीट महागठबंधन की नई सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के खाते में गई है।

हालाँकि, राजद ने भी इस सीट पर मोहम्मद अफ़ज़ल अली ख़ान को अपना सिंबल दे दिया है। वीआईपी ने पहले संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया था। राजद और वीआईपी के बीच तनातनी को देखते हुए, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आख़िरकार हस्तक्षेप किया और अफ़ज़ल अली का सिंबल रद्द कर दिया। इसके अलावा, जिलाधिकारी को एक पत्र भेजकर राजद उम्मीदवार का सिंबल रद्द करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि वीआईपी उम्मीदवार संतोष सहनी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं।

हालाँकि, अफ़ज़ल अली का सिंबल रद्द नहीं हो सका और वे चुनाव मैदान में उतर आए। अब जबकि मतदान का दिन नज़दीक है, वीआईपी ने यहाँ से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और राजद उम्मीदवार मोहम्मद अफ़ज़ल अली को समर्थन देने की घोषणा की है।

इस बीच, महागठबंधन के दो सहयोगी दलों, कांग्रेस और भारतीय समावेशी पार्टी (आईआईपी) के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार प्रसाद ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पार्टी नेताओं को लिखे एक पत्र में, राजेश कुमार ने कहा कि पार्टी ने बछवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय सीपीआई उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है, जहाँ कांग्रेस के गरीबदास चुनाव लड़ रहे हैं और सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय भी चुनाव लड़ रहे हैं।

उन्होंने पत्र में कहा कि पार्टी ने सीपीआई उम्मीदवार का समर्थन करने और उनकी जीत सुनिश्चित करने का फैसला किया है। पत्र में इसके पीछे का कारण भी बताया गया है। राजेश कुमार के पत्र के अनुसार, चूँकि सीपीआई ने बेलदौर में आईआईपी उम्मीदवार तनिषा भारती को समर्थन देने की घोषणा की है, इसलिए आईआईपी ने बछवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय सीपीआई को समर्थन देने की घोषणा की है।