    Bihar Politics: महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल! कांग्रेस ने भी तय कर लिए उम्मीदवारों के नाम

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है, और बुधवार को घोषणा होने की संभावना है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी शामिल थे। 76 नामों में से 35 पर विचार किया गया। टिकट बंटवारे को लेकर विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

    राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। महगठबंधन में सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस को लेकर फंसा सीटों का मामला करीब-करीब सुलझ गया है। संभावना है बुधवार को महागठबंधन सीटों की घोषणा कर देगा। इससे पहले दिल्ली में मंगलवार की देर शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रूप से सहमति बनाई गई।

    आज की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम व प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे।

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्सय से बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि आज हुई बैठक में पार्टी ने पैनल में शामिल 76 नामों में से 35 से अधिक नामों पर विचार-मंथन किया। यहां बता दें कि दिल्ली में चंद रोज पहले हुई कांग्रेस चुनाव समिति के बैठक में 25 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे।

    करीब तीन घंटे से अधिक चली बैठक में पार्टी नेताओं ने एक-एक प्रत्याशी के नाम, क्षेत्र उसके कार्य और पार्टी में कितने वर्षो से सक्रिय हैं जनाधार क्या है जैसे मुद्दों पर लंबी चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई। इनमें से अधिकांश नामों पर पहले ही कांग्रेस की प्रदेश इकाई अपनी सहमति दे चुकी है।

    यहां बता दें कि टिकट बंटवारे के क्रम में होने वाले विवाद और आरोपों से बचने के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों से आनलाइन आवेदन मांगे थे। पार्टी ने प्राप्त आवेदनों में से क्षेत्र में पकड़ रखने वाले और काम करने वाले चेहरों को शार्टलिस्ट किया और इनका पैनल बनाया गया।

    इस पैनल में सिटिंग कैंडीडेट भी शामिल थे। सिटिंग कैंडीडेट के नामों पर पूर्व में ही मुहर लग चुकी है। पार्टी की बैठक के बाद सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता बैठक स्थल के बाहर इक_ा हो गए और महिला उम्मीदवारों को अधिक दावेदारी समेत राजद से अधिक से अधिक सीटों की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखे।