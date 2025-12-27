Bihar News: मगध महिला कॉलेज में बनेंगी 6 नई इमारतें, छात्राओं को मिलेंगी ये सुविधाएं

जागरण संवाददाता, पटना। मगध महिला कॉलेज में जल्द ही जी प्लस छह बहुमंजिला साइंस ब्लाक भवन का निर्माण किया जाएगा। टेंडर और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नई प्रस्तावित इमारत में प्रशासनिक कार्यालय के साथ एक आधुनिक आडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा।

कॉलेज में संचालित और प्रस्तावित वोकेशनल कोर्स को ध्यान में रखते हुए भवन के विस्तार की भी योजना बनाई गई है। वर्तमान में वोकेशनल कोर्स के लिए ग्राउंड फ्लोर और प्रथम फ्लोर पर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी को इ-लाइब्रेरी सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आवश्यक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है।

अब छात्राएं उन पुस्तकों के लिए भी ऑनलाइन अनुरोध कर सकेंगी, जो वर्तमान में लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं हैं। इससे शैक्षणिक संसाधनों तक उनकी पहुंच और अधिक व्यापक होगी। प्राचार्य प्रो. नागेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि साइंस ब्लाक को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

लगातार सात दिनों से हैक है मगध महिला कॉलेज की वेबसाइट मगध महिला कॉलेज की वेबसाइट बीते सात दिनों से हैक है। वेबसाइट खोलने पर कॉलेज की साइट की जगह फर्जी लिंक खुल रहा है। छात्राओं को इस बात की आशंका है कि उनकी जानकारी हैकर के हाथ न लग जाए। छात्राओं का कहना है कि यह परेशानी सात दिनों से लगातार बनी हुई है।

वेबसाइट से मिलने वाली सूचनाएं बाधित हैं। कॉलेज काउंसलर अनुराधा कुमारी ने कहा कि वेबसाइट से जुड़ी समस्या कई दिनों से बनी हुई है। ऐसे में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। पटना विश्वविद्यालय की अध्यक्ष मैथिली मृणालिनी ने कहा कि इस संबंध में राज्यपाल के साथ बैठक प्रस्तावित है, जिसके लिए पत्र भी भेजा गया है।