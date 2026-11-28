डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के चर्चित पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई निरस्त किए जाने के फैसले पर उनकी पत्नी और शिवहर से जदयू की लोकसभा सांसद लवली आनंद ने गहरी नाराजगी जताई है।

शनिवार को पटना में समर्थकों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने पूछा कि जब एक ही नियम के तहत राज्य में 36 अन्य कैदियों को भी छोड़ा गया था, तो फिर हर बार अकेले आनंद मोहन को ही निशाना बनाकर 'बलि का बकरा' क्यों बनाया जाता है?

लोकप्रियता ही बन गई है सबसे बड़ी दुश्मन इस बैठक में पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके विधायक पुत्र चेतन आनंद भी उपस्थित रहे। लवली आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से देशभर में एक समान कानून लागू करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आधार पर बिहार सरकार ने नियमों में संशोधन किया।

इसी कानूनी प्रावधान के तहत आनंद मोहन समेत कुल 37 लोगों को रिहाई मिली थी। लवली आनंद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का लाभ देशभर के हजारों लोगों को मिला, लेकिन केवल आनंद मोहन की रिहाई पर ही गाज क्यों गिराई गई?

सांसद लवली आनंद ने आरोप लगाया कि उनके पति के साथ लाखों लोगों का जनसमर्थन जुड़ा है और आज यही लोकप्रियता उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। 'न्यायपालिका का पूरा सम्मान' तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड का जिक्र करते हुए लवली आनंद भावुक हो गईं और कहा कि इस पूरे प्रकरण में उन्हें भी बेवजह प्रताड़ित किया गया और जेल भेजकर विक्टिम बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि जिस गांव में यह घटना घटी थी, वहां वे लोग मौजूद ही नहीं थे और इस पहलू की ठीक से जांच भी नहीं हुई। उन्होंने याद दिलाया कि पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.एन. झा की बेंच ने उन्हें निर्दोष मानते हुए जमानत दी थी।