जागरण संवाददाता, सहरसा। पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने पैतृक गांव पंचगछिया पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया और उन्होंने "जेल का फाटक टूटेगा, आनंद मोहन छूटेगा" के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया।

गांव पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आनंद मोहन ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में शुरुआत से ही उनके खिलाफ गहरी साजिश रची गई है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केस में कई गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनका पक्ष ठीक से सुना गया।

पंचगछिया स्थित भगवती स्थान में पूर्व सांसद आनंद मोहन के आगमन से पहले जमा ग्रामीण.(सौ. जागरण) अब आनंद मोहन गांव के ठाकुर बाबा स्थान में पूजा-अर्चना करने के बाद स्थानीय लोगों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने इस 'न्याय युद्ध' में आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए सभी ग्रामीणों को ठाकुर बाबा स्थान में आमंत्रित किया है।