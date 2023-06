Bihar Opposition Meeting LIVE: विपक्षी एकता की बैठक सुबह 11 बजे से होगी शुरू, राहुल गांधी और खरगे आज पहुंचेंगे पटना

एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी विपक्षी एकता की बैठक में भाग लेने के लिए पुणे से बिहार के पटना के लिए रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि हम देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। बैठक में मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा होगी।

#WATCH | Nationalist Congress Party (NCP) chief Sharad Pawar leaves for Bihar's Patna from Pune to attend #OppositionMeeting



We are meeting to discuss some important issues of the country and decide the future course of action. Manipur issue will also be discussed, he says pic.twitter.com/xNzsAccnTq