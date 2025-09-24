लालू प्रसाद यादव और परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामला... 13 अक्टूबर को आएगा फैसला

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई जांच में जमीनें बाजार दर से कम कीमत पर लेने का खुलासा हुआ।

डिजिटल डेस्क, पटना। लैंड फॉर जॉब मामला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाने का ऐलान किया है, जिसमें इन तीनों प्रमुख लोगों सहित अन्य आरोपी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियाँ देने के बदले लोगों से जमीन और संपत्तियाँ अपने या अपने परिवार के नाम पर ली गईं। सीबीआई की जांच में पाया गया कि ये जमीनें बाजार दर से काफी कम कीमतों पर ली गईं, जो भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाती हैं।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण है और राजद व महागठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है। इससे पहले 24 सितंबर को फैसला टल गया था और नई तारीख 13 अक्टूबर तय की गई।