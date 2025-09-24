Language
    लालू प्रसाद यादव और परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामला... 13 अक्टूबर को आएगा फैसला

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:05 PM (IST)

    जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई जांच में जमीनें बाजार दर से कम कीमत पर लेने का खुलासा हुआ।

    लैंड फॉर जॉब मामला में 13 अक्टूहर तक फैसला

    डिजिटल डेस्क, पटना। लैंड फॉर जॉब मामला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाने का ऐलान किया है, जिसमें इन तीनों प्रमुख लोगों सहित अन्य आरोपी शामिल हैं।

    यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियाँ देने के बदले लोगों से जमीन और संपत्तियाँ अपने या अपने परिवार के नाम पर ली गईं। सीबीआई की जांच में पाया गया कि ये जमीनें बाजार दर से काफी कम कीमतों पर ली गईं, जो भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाती हैं।

    कोर्ट ने सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण है और राजद व महागठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है। इससे पहले 24 सितंबर को फैसला टल गया था और नई तारीख 13 अक्टूबर तय की गई।

    अगर कोर्ट का फैसला लालू परिवार के खिलाफ आता है, तो यह राजद और महागठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वहीं, अगर उन्हें राहत मिलती है, तो यह विपक्षी दलों के लिए करारा जवाब साबित हो सकता है। फैसले का इंतजार सभी को है, जो बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।