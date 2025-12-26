10 सर्कुलर रोड: हार्डिंग रोड आवास में शिफ्ट नहीं हो रहा लालू-राबड़ी का परिवार! कहां रखे जा रहे सामान?
लालू परिवार पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने दो दशक पुराने सरकारी बंगले को खाली करने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले इस बंगले ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। 10 Circular Road Residence: पिछले दो दशक से जिस बंगले (10, सर्कुलर रोड) में रहते हुए लालू परिवार ने बिहार की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव देखे-झेले हैं, अब वहां से विदाई की तैयारी शुरू हो गई है।
पटना के केंद्र में अवस्थित इस सरकारी बंगले से गुरुवार देर रात कुछ सामान आर्य समाज रोड स्थित उस भवन में पहुंचाए गए, जिसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का गोशाला कहा जाता है।
मालवाहक पांच वाहनों से गमले और दूसरे छोटे-मोटे सामान हटाए गए हैं। अपनी बहुमूल्य चीजें राबड़ी देवी पहले ही समेट चुकी हैं और तेजस्वी यादव के कुछ सामान पोलो रोड स्थिति उनके सरकारी बंगले में भी शिफ्ट किए जा चुके हैं।
सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर का बंगला राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिला था। 16 जनवरी, 2006 से परिवार के साथ वे यहां रह रहीं।
एक अणे मार्ग आवास में रहतीं थीं राबड़ी
उससे पहले मुख्यमंत्री की हैसियत से वे पीछे के बंगले (एक अणे मार्ग) में रहा करती थीं, जिसमें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। दोनों बंगलों की चारदीवारी एक ही है।
पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए पटना में आजन्म नि:शुल्क बंगला आदि की व्यवस्था नीतीश ने ही की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट 2017 में ही अमान्य कर चुका है।
इसी आधार पर राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस 25 नवंबर को ही भेजा था, जिसमें माह भीतर बंगला खाली करने का निर्देश था।
हार्डिंग रोड आवास में नहीं जा रहा सामान
इसके बदले उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हार्डिंग रोड का 39 नंबर बंगला आवंटित किया गया है। रंग-रोगन के बाद वह बंगला अगवानी के लिए तैयार है, लेकिन लालू परिवार वहां जाने से हिचकिचा रहा।
उधर फुलवारीशरीफ के महुआबाग में लालू का अपना निजी भवन भी निर्माण के अंतिम चरण में है। नीतीश के शासन-काल में निर्मित सड़क और ओवरब्रिज के कारण बेहतर कनेक्टिविटी हो चुकी है।
इसलिए अब विधान मंडल और सचिवालय से फुलवारीशरीफ तक की यात्रा भी मिनटों में सिमट आई है, लिहाजा शिफ्टिंग के लिए लालू परिवार की प्राथमिकता में निजी भवन ही है।
तेज प्रताप और तेजस्वी यहीं खेले-बढ़े
10, सर्कुलर रोड से लालू परिवार ही नहीं, बल्कि राजद की राजनीतिक पहचान भी जुड़ चुकी है। इसी परिसर में खेल-कूद कर तेजस्वी व तेजप्रताप यादव मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं।
इसी कारण राजद के कुछेक नेता किसी कीमत पर भी इस बंगले को नहीं खाली करने का दावा कर रहे थे। हालांकि, लालू परिवार से इस बारे में कोई टीका-टिप्पणी नहीं हुई।
सूत्र बता रहे कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के कारण लालू परिवार ने शिफ्ट होने का निर्णय लिया है। हालांकि, अंतिम रूप से शिफ्टिंग में अभी समय लगेगा।
इसके लिए सरकार से मोहलल चाहिए, जिसके आधार में निजी आवास के निर्माणाधीन होने के साथ लालू की बीमारी का हवाला है, जो अभी आंख की आपरेशन के बाद नई दिल्ली में सांसद पुत्री मीसा भारती के बंगले पर आराम कर रहे हैं। तेजस्वी भी अभी विदेश की सैर कर रहे।
