राज्य ब्यूरो, पटना। 10 Circular Road Residence: पिछले दो दशक से जिस बंगले (10, सर्कुलर रोड) में रहते हुए लालू परिवार ने बिहार की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव देखे-झेले हैं, अब वहां से विदाई की तैयारी शुरू हो गई है।

पटना के केंद्र में अवस्थित इस सरकारी बंगले से गुरुवार देर रात कुछ सामान आर्य समाज रोड स्थित उस भवन में पहुंचाए गए, जिसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का गोशाला कहा जाता है। मालवाहक पांच वाहनों से गमले और दूसरे छोटे-मोटे सामान हटाए गए हैं। अपनी बहुमूल्य चीजें राबड़ी देवी पहले ही समेट चुकी हैं और तेजस्वी यादव के कुछ सामान पोलो रोड स्थिति उनके सरकारी बंगले में भी शिफ्ट किए जा चुके हैं।

सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर का बंगला राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिला था। 16 जनवरी, 2006 से परिवार के साथ वे यहां रह रहीं। एक अणे मार्ग आवास में रहतीं थीं राबड़ी उससे पहले मुख्यमंत्री की हैसियत से वे पीछे के बंगले (एक अणे मार्ग) में रहा करती थीं, जिसमें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। दोनों बंगलों की चारदीवारी एक ही है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए पटना में आजन्म नि:शुल्क बंगला आदि की व्यवस्था नीतीश ने ही की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट 2017 में ही अमान्य कर चुका है। इसी आधार पर राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस 25 नवंबर को ही भेजा था, जिसमें माह भीतर बंगला खाली करने का निर्देश था। हार्डिंग रोड आवास में नहीं जा रहा सामान इसके बदले उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हार्डिंग रोड का 39 नंबर बंगला आवंटित किया गया है। रंग-रोगन के बाद वह बंगला अगवानी के लिए तैयार है, लेकिन लालू परिवार वहां जाने से हिचकिचा रहा।