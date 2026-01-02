RJD सुप्रीमो की संपत्तियों की जांच करेगी सरकार! JDU की मांग पर डिप्टी सीएम का ऐलान, भड़का राजद
JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की संपत्तियों की जांच की मांग की है। मंत्री ने आवेदन मिलने पर क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की संपत्तियों पर एनडीए, खासकर JDU लगातार हमलावर है। लगातार उनकी संपत्तियों की जांच की मांग की जा रही है।
अब जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से बड़ी मांग कर दी है।
आवेदन मिला तो कार्रवाई तय
नीरज कुमार ने कहा कि राजद सुप्रीमो की संपत्तियों की जांच कराई जाए। इसका एक तरह से मंत्री ने समर्थन कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन संवाद कार्यक्रम में सारे पदाधिकारी बैठते हैं। वहां कोई आवेदन मिलता है तो सरकार जरूर संज्ञान लेगी।
बता दें कि इससे पूर्व दिसंबर महीने में उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद की संपत्तियों को लेकर बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद के अटैच किए गए भवनों में स्कूल खोला जाएगा। इस क्रम में उन्होंने राजद सुप्रीमो को पंजीकृत अपराधी भी कहा था।
राजद और कांग्रेस ने किया पलटवार
इधर जदयू प्रवक्ता की मांग और डिप्टी सीएम के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने तंज कसा है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि, रोहतासगढ़ रोपवे की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं।
उसके लिए पथ निर्माण मंत्री से पत्राचार कयों नहीं कर रहे। अशोक चोधरी की नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है, उसपर क्यों नहीं लिख रहे हैं।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम में रीलबाजी का कंपिटीशन चल रहा है, कि कौन बड़ा रीलबाज है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वीरचंद पटेल पथ पर भाजपा और जदयू ने तीन विधायक आवास पर कब्जा कर अपना कार्यालय बना लिया है। क्या विजय सिन्हा वहां बुलडोजर चलवाएंगे?
अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सभी की नजरें टिकी हैं कि वे कब आते हैं और आरोपों पर किस तरह से पलटवार करते हैं।
