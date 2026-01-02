ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की संपत्‍त‍ियों पर एनडीए, खासकर JDU लगातार हमलावर है। लगातार उनकी संपत्‍त‍ियों की जांच की मांग की जा रही है।

अब जदयू प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने उपमुख्‍यमंत्री सह राजस्‍व एवं भूमि सुधार मंत्री व‍िजय कुमार सिन्‍हा से बड़ी मांग कर दी है।

आवेदन म‍िला तो कार्रवाई तय

नीरज कुमार ने कहा कि राजद सुप्रीमो की संपत्‍त‍ियों की जांच कराई जाए। इसका एक तरह से मंत्री ने समर्थन कर दिया है।

उन्‍होंने कहा है कि राजस्‍व एवं भूमि सुधार व‍िभाग के जन संवाद कार्यक्रम में सारे पदाधिकारी बैठते हैं। वहां कोई आवेदन मिलता है तो सरकार जरूर संज्ञान लेगी।

बता दें कि इससे पूर्व दिसंबर महीने में उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद की संपत्‍त‍ियों को लेकर बयान दिया था।

उन्‍होंने कहा था क‍ि लालू प्रसाद के अटैच किए गए भवनों में स्‍कूल खोला जाएगा। इस क्रम में उन्‍होंने राजद सुप्रीमो को पंजीकृत अपराधी भी कहा था।

राजद और कांग्रेस ने क‍िया पलटवार

इधर जदयू प्रवक्‍ता की मांग और डिप्‍टी सीएम के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने तंज कसा है। राजद प्रवक्‍ता एजाज अहमद ने कहा है कि, रोहतासगढ़ रोपवे की जांच की मांग क्‍यों नहीं कर रहे हैं।