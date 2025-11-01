Bihar Politics: खेसारी लाल के 'जंगलराज' बयान पर भड़के मनोज तिवारी, बोले- सामने आ रहा महागठबंधन का असली चेहरा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। पार्टियां पूरी तरह से चुनाव प्रचार में डटी हुई हैं। वहीं, भोजपुरी स्टार और RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने अपने बयान से सियासी हलचल मचा दी है। छपरा से चुनाव लड़ रहे खेसारी ने कहा कि लालू यादव का जंगलराज ही अच्छा था, तब लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे, आज तो इंसान ही खत्म हो रहा है।

खेसारी लाल यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। अब एनडीए के नेता खेसारी लाल के बयान पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने खेसारी लाल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महागठबंधन का असली चेहरा अब सामने आ रहा है और उसके नेताओं के शब्दों से यह दिख रहा है।

मनोज तिवारी ने कहा कि जंगलराज का समर्थन करने वालों ने दिखा दिया है कि वे बिहार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। तेजस्वी यादव 'शहाबुद्दीन जिंदाबाद' के नारे लगाते हैं और राजद नेता जंगलराज का बचाव करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, बिहार जिंदाबाद, और एनडीए इसी के लिए काम कर रहा है। पवन सिंह ने क्या कहा? भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता-गायक पवन सिंह ने भी खेसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 15 साल पहले का बिहार और अब का बिहार देख लीजिए। फर्क है कि नहीं? आपको विकास क्या होता है, यह जरूर दिख जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि बिहारी कहलाना गर्व की बात है, हम बिहारी हैं, गर्व से बिहारी हैं। खेसारी लाल यादव ने दिया था ये बयान खेसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लालू यादव का जंगलराज ही अच्छा था, तब लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे, आज तो इंसान ही खत्म हो रहा है। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि कोई नेता गलत नहीं होता, लोग गलत होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या लालू यादव ने कोई हत्या की है।