दीनानाथ साहनी, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के समर्थक और कई संगीन मामलों के आरोपी दुलारचंद यादव की हत्या के बाद एक बार फिर राजनीति के अपराधीकरण की चर्चा छिड़ गई है। अवाम में यह चर्चा होना लाजिमी भी है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में दो दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। यह हर चुनाव में आजमाया हुआ हथियार है कि बिहार की राजनीति में दागी उम्मीदवार अच्छे हैं। अच्छे, इसलिए कि राजनीतिक दलों ने दागी चेहरों पर खूब भरोसा जताया है और उनकी जीत की गारंटी मानकर उम्मीदवार बनाया है।

रोचक यह कि बिहार चुनाव में जनता को साफ छवि की सरकार देने का दावा कर रही तमाम पार्टियों ने कई सीटों पर बाहुबलियों और उनके रिश्तेदारों को उम्मीदवार बनाने में जरा भी संकोच नहीं किया है। यह सिलसिला पुराना है। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों के राजनीतिकरण में सभी राजनीतिक दलों ने अमूल्य योगदान दिया है। इसका नतीजा है कि आज दर्जनों सांसद और विधायकों के नाम के आगे बाहुबली जैसी उपाधियां आम बात हैं।

इस चुनाव में उम्मीदवारों ने नामांकन के समय जो शपथ पत्र (एफिडेविट) जमा किया है उसमें खुद कबूल किया है कि उनके ऊपर अपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सबसे आगे है। कई मामलों के आरोपी व भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद रीतलाल यादव को राजद ने दानापुर से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बाहुबली सांसद रहे मो.शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब को रघुनाथपुर, अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी महतो को वारसलीगंज, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा व बोगो सिंह को मटिहानी से मैदान में उतारा है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अनंत सिंह को मोकामा और धूमल सिंह को एकमा से उम्मीदवार बनाया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने हुलास पाण्डेय को ब्रह्मपुर एवं राजू तिवारी को गोविंदगंज से मैदान में उतारा है।