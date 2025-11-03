Language
    'NDA का मतलब- नफरत, धोखा और अहंकार'; पटना में खरगे ने बीजेपी पर साधा निशाना

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:55 PM (IST)

    कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार और केंद्र में 11 वर्षों से मोदी सरकार है, फिर भी पलायन, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा, नीतीश कुमार को चुनाव के बाद बाहर कर देगी। 

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार की और केंद्र में 11 वर्षो से मोदी की सरकार है। बावजूद इतने सालों में न तो बिहार से पलायन रुका, न लोगों को नौकरी-रोजगार मिले, न ही महंगाई से मुक्ति। जबकि आर्थिक असमानता बढ़ती गई।

    उन्होंने कहा भाजपा ने अब नीतीश कुमार की विदाई की भूमिका तैयार कर ली है। चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी।

    खरगे ने कहा कि नीतीश के लंबे शासन के बाद भी बिहार में नौकरी नहीं, उद्योग नहीं। विकास की बातें सिर्फ चुनावों में होती है या फिर पीएम मोदी के भाषणों में। बिहार में पुल गिरते हैं, अस्पताल बेहाल हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं। जो नौजवान कभी आईएएस-आईपीएस बनने के सपने देखता था आज वो परदेश में नौकरी करने या फिर मजदूरी करने को मजबूर है।

    सारे वादे दिखावटी

    पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए खरगे ने कहा कि बिहार के लिए मोदी जी के सारे वादे दिखावटी हैं। उनका आज मूल काम कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को गाली देना रह गया है।

    कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं हर वर्ष दिवाली और छठ के दौरान रेल स्टेशन पर बिहार लौट रहे यात्रियों की परेशानी को देखता हूं। स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग सभी अपनी जान जोखिम में डालते है। मैं सोचता हूं कि मोदी सरकार बिहार के लोगों की इन छोटी मुश्किलों का भी हल नहीं ढूंढना चाहती।

    समझाया NDA का मतलब

    हर वक्त वोट के लिए लोगों को डराना, आपस में बांटना और झगड़ा लगाना आरएसएस-भाजपा का काम है। उन्होंने कहा एनडीए का असली मतलब एन से नफरत, डी से धोखा, ए से अहंकार यही इनकी पहचान है। जबकि हमारा गठबंधन बिहार का नफरत, अहंकार से नहीं बल्कि न्याय, विश्वास और विकास से जोड़ना चाहते हैं।

    उन्होंने महागठबंधन की घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पलायन मुक्त बिहार का निर्माण, बिहार के युवाओं का भविष्य संवारना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना बिहार का खोया गौरव लौटना ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह, पवन खेड़ा, अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी समेत दूसरे कई नेता उपस्थित रहे।