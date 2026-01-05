कैमूर में एडवेंचर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, पर्यटन विभाग ने बनाई योजना

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने तथा शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान के सहयोग से सभी कर्मचारियों एवं सेवा प्रदाताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पर्यटन विभाग के सचिव निलेश रामचंद्र देवरे ने सोमवार को विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह दिशा-निर्देश दिया।

राज्य ब्यूरो, पटना। Adventure Tourism in Bihar: कैमूर के करमचट डैम के पास एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए होटल निर्माण की संभावनाओं का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर उसके आधार पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण तैयार करने का निर्देश भी पदाधिकारियों को दिया गया।

बिहार आगमन करने वाले महानुभावों, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए चारपहिया वाहन उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश भी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को दिया गया।

पर्यटकों की संख्या निर्धारण की नई पहल

राज्य में आने वाले घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए अन्य राज्यों में प्रचलित गणना प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा।

इसके आधार पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण तैयार करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सोमवार को नियमित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभाग की सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी।

प्रस्तुतीकरण में विगत सप्ताह एवं वर्तमान सप्ताह की तुलनात्मक प्रगति तथा उससे संबंधित फोटो अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश दिया गया है। बिहार पर्यटन के डिजिटल प्रचार-प्रसार को और सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया गया।