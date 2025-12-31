 JP Ganga Path Extension to Koilwar: दीघा से कोईलवर तक गंगा पथ का विस्तार, जल्द बदलेगी राजधानी की ट्रैफिक तस्वीर

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना के लोगों को आने वाले समय में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। दीघा से कोईलवर तक जेपी गंगा पथ के विस्तार समेत कई अहम सड़क और पुल परियोजनाओं के पूरा होने से शहर और आसपास के कस्बों की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। इसे लेकर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) की प्रमुख परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समीक्षा बैठक में सचिव ने सभी परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण की स्थिति और निर्माण में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।

बैठक में बताया गया कि जेपी गंगा पथ का विस्तार दीघा से कोईलवर तक किया जा रहा है। करीब 35.65 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन प्रोजेक्ट पर लगभग 6,495 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह पथ दीघा-शेरपुर-बिहटा होते हुए कोईलवर में बने नए पुल के पहुंच पथ तक जाएगा। इसके पूरा होने से पटना से भोजपुर और आसपास के इलाकों की यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। इसके अलावा गंगा नदी पर निर्माणाधीन बख्तियारपुर (करजान) से ताजपुर (समस्तीपुर) पुल की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुल निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि जल्द से जल्द आम लोगों को इसका लाभ मिल सके।