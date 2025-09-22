Patna News: जेपी गंगा पथ के कोईलवर तक के निर्माण का हुआ शिलान्यास, 6495.79 करोड़ होंगे खर्च

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6495.79 करोड़ रुपये की लागत से जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। 35.65 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से पटना-आरा-बक्सर एनएच 922 और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से संपर्क सुगम होगा। दीघा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 2900 करोड़ की लागत से पांच अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया।

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 6495 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ तक) जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। इसकी लंबाई 35.65 किलोमीटर है। जेपी गंगापथ परियोजना के विस्तारीकरण का काम पूरा होने से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच 922), पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच 319) से संपर्क सहज हो जाएगा।

दानापुर-छितनावां-मनेर पथ (पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30) पर लगने वाली जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। दीघा में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगापथ का कोईलवर तक विस्तारीकरण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण कार्य पूरा होने से शहरवासियों को आवागमन में और सहूलियत होगी।

मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडुकलकट्टी, प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह, बीएसआरडीसीएल के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा आदि मौजूद थे।

आईआईटी, एनआईटी व डीएमआई जाना होगा सहज: जेपी गंगा पथ का विस्तार कोईलवर तक होने पर बिहटा में डेवलप एडुकेशन हब जाना सहज हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) पटना, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (डीएमआइ) पटना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) पटना, केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) पटना, ईएसआइसी हास्पीटल, बिहटा में निर्माणाधीन हवाई अड्डा तथा बिहटा व गिद्धा औद्योगिक क्षेत्र में आने-जाने में भी सुविधा होगी।

अभी दीदारगंज से दीघा तक जेपी गंगा पथ पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं। इसे दीदारगंज से विदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल से भी जोड़ दिया गया है। अब फतुहा की ओर से आने वाले वाहन पटना में बगैर प्रवेश किए दीघा तक पहुंच रहे हैं।