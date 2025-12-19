बिहार में फिर गरमाया 'वोट चोरी' का मुद्दा: जीतन राम मांझी की वायरल VIDEO पर सफाई, DM से सेटिंग पर RJD ने पूछे सवाल
Bihar Politics: आरजेडी ने जीतनराम मांझी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे चुनाव में हेराफेरी का दावा कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मांझी ने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी का एक वीडियो राजेडी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से बिहार का सियासी पारा हाई है।
आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं।
ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुँह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही… pic.twitter.com/FSPyQgeBWB— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 18, 2025
कथित वीडियो में मांझी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 2020 में गया की टिकरी सीट पर वे 2,700 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह (जो अब त्रिपुरा में तैनात हैं) की मदद से उन्होंने जीत हासिल की।
इस बार वे 1,600 वोटों से सीट हार गए, और मांझी भाषा में दिए गए भाषण के अनुसार, अधिकारी ने उन्हें फोन करके पूछा कि आखिर क्या गड़बड़ हुई।
जीतन राम मांझी ने दी सफाई
अब जीतन राम मांझी ने आरजेडी के शेयर किए गए वीडियो पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मांझी अब ब्रांड बन गया है और उन्हें बदनाम करने की साजिश है।
उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे एक विडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगें।
जीतन राम मांझी ने कहा कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा।
