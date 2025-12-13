ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी कानून (Liquor Ban in Bihar) पर सवाल उठा दिया है। उन्‍होंने कानून को अच्‍छा बताया है, लेकिन इसकी कार्रवाई को गलत बताया है। आरोप लगाया है क‍ि गरीब पकड़े जाते हैं, पैसे के बल पर बड़े तस्‍कर छूट रहे हैं।

उनके इस बयान ने एक बार फिर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है क्‍योंकि विपक्ष इस मामले में एक बार फिर हमलावर हो गया है। आरोप लगाया है कि सत्‍ता संरक्षण में शराब माफिया हैं।

कार्रवाई में दोहरा चरित्र

मांझी ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि शराबबंदी कानून बेहतर है, क्‍योंकि जो शराब पीता है वह राक्षस हो जाता है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वह गलत है।

कार्रवाई में दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। गरीबों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हजारों-लाखों लीटर में खेलने वाले तस्‍कर बच रहे हैं। उनके पास शायद मोटा पैसा है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस हो या एक्‍साइज अथवा सिव‍िल के पदाधिकारी, वे कोटा पूरा करने के लिए गरीबों को पकड़ते हैं। बिहार में पांच या छह लाख शराब के केस हैं।

उनमें से चार लाख के आसपास तो सब गरीब हैं। वह गरीब कौन है, जो मजदूरी कर जीवन व्‍यतीत करते हैं। कार्रवाई इस तरह हो क‍ि कम से कम गरीबों को नहीं सताया जाए।

रोहिणी आचार्य के सुरक्षा के सवाल पर उन्‍होंने कहा किउनके घर में दिक्‍कत है। बेटियां तो यहां सुरक्ष‍ित हैं।

माफिया चाहते-शराबबंदी कानून लागू रहे

इधर मांझी के बयान ने एक बार फिर विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस प्रवक्‍ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि मांझी सच्‍चाई छिपा रहे हैं। बिहार में हजारों-करोड़ों रुपये कमाने वाले माफिया चाहते हैं कि शराबबंदी कायम रहे और उनका धंधा चलता रहे। ये जदयू के बड़े नेताओं को बड़ी राश‍ि देते हैं। राजद प्रवक्‍ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में शराब माफिया को संरक्ष‍ित किया जा रहा है। मांझी ने सच्‍चाई सामने रख दी है।