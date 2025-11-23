राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में पराजित रहे राजद (RJD) पर विरोधियों के हमले कम नहीं हो रहे। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने एक बार फिर राजद पर हमला बोला है।

मांझी ने कहा कि बिहार में अब कभी राजद की वापसी नहीं हो सकती। जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ, आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में राजद का होगा।

डायनासोर की वापसी संभव लेक‍िन राजद की नहीं

मांझी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि शायद कभी धरती पर डायनासोर वापस चला भी आए लेकिन बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकते।

बिहार की जनता ने जो जनादेश (Bihar Chunav) दिया उसके बाद ये तय हो चुका है कि अब लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और उनके कुनबे को सत्ता नहीं नसीब होने वाली।

जनता ने सोच-विचार कर ल‍िया है न‍िर्णय

मांझी ने कहा कि बिहार की जनता ने अच्छे से सोच विचारकर निर्णय किया है। जनता ने अगर एनडीए को बड़ा जनादेश देते हुए राजद को नकार दिया है तो इसका केवल एक ही मतलब है कि लालू परिवार और उनकी पार्टी का स्वार्थी चरित्र सभी समझ चुके हैं।