Jitan Ram Manjhi : '292 सीट कैसे आ गई...', दिल्ली पहुंचने से पहले मांझी ने नए बयान से बिहार में बढ़ाई हलचल

मांझी ने आगे कहा कि इंडी गठबंधन वाले पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें, फिलहाल वह ये सोच रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा और बराती का दूल्हा कौन होगा? पीएम मोदी और एनडीए के बारे में नहीं सोचें तो अच्छा होगा। एनडीए की बैठक शाम 4 बजे से है, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे।

बता दें कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और चिराग पासवान (Chirag Paswan) समेत कई दिग्गज नेता एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं, तेजस्वी यादव भी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक हि फ्लाइट से दिल्ली जाते हुए देखा गया है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने बिहार में 75 प्रतिशत सीटें जीतकर अपना दबदबा तो बनाए रखा मगर पिछली बार वाला जादू नहीं चला। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीटें जीतने वाले राजग को इस बार 30 सीटों से ही संतोष करना पड़ा।

महागठबंधन ने पिछली बार महज किशनगंज की एक सीट जीती थी। इस बार उसने नौ सीटों पर जीत दर्ज की है। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत हासिल की है। राजग की ओर से भाजपा और जदयू ने क्रमश: 17 और 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों ही दलों को 12-12 सीटों पर विजयश्री मिली। \

#WATCH | Gaya, Bihar: Hindustani Awam Morcha (Secular)'s winning candidate from Gaya Lok Sabha seat, Jitan Ram Manjhi says, "...We have got 292 seats...they (INDIA) alliance need to introspect themselves, they are fighting against each other regarding who will be the leader...it… pic.twitter.com/b4Xt7a2Ka7— ANI (@ANI) June 5, 2024