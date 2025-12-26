Language
    'इंदिरा गांधी से गलती हुई; मेहनत बेकार गई', हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश पर भड़के जीतन राम मांझी

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bangladesh Crisis: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्‍लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्‍याचार पर बड़ा बयान दे दिया है।

    उन्‍होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गलती के कारण ऐसी स्‍थ‍ित‍ि है। सरकार से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान लें। बात करें। 

    शुक्रवार को मीड‍िया से बातचीत में मांझी ने कहा कि-बांग्‍लादेश या आसपास के देशों में भारत के लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है। 

    पाक‍िस्‍तान की राह पर बांग्‍लादेश

    पाकिस्‍तान हो या बांग्‍लादेश वे भारत के एक बूंट (चना) के दो दाने हैं। हमारे लोग वहां हैं, वहां के लोग यहां हैं। हमनें तो दूसरे तबके के लोगों को इतना समर्थन दिया। राष्‍ट्रपत‍ि भी बनाया है। 

    बंटवारा के समय में भारत में केवल 7 प्रत‍िशत दूसरे धर्म के लोग थे, आज उनकी संख्‍या 18 प्रत‍िशत हो गई है। इसका मतलब है क‍ि हम हर तरह से उन्‍हें संरक्ष‍ित कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्‍तान में 11 से हम 1 प्रत‍िशत पर आ गए। 

    इससे स्‍पष्‍ट है कि वहां हमारे तबके के लोगों को परेशान और धर्म के नाम पर तबाह किया जा रहा है। जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्‍लादेश आज पाकिस्‍तान की लाइन पर चल रहा है।

    देश अलग करने का कोई सवाल ही नहीं था 

    बंगबंधु के कहने पर इंदिरा गांधी ने बांग्‍लादेश को अलग कर दिया। यही गलती हुई इंदिरा गांधी से। देश अलग करने का कोई सवाल ही नहीं था।

    हम तो 96 हजार फौज का सरेंडर करवाए थे लेकिन इंदिरा जी ने अपने वीर सैनिकों की मेहनत बेकार कर दी। उसी समय समझते थे कि ये (बांग्‍लादेश) एक न एक दिन हमारे आंखों का कांटा बनेंगे। आज बन रहे हैं।

    हिंदुओं को चुन-चुनकर मारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग की जा रही है यह तो अनर्थ है। चीन समेत दूसरे देशों में भी हिंदू हैं। वहां ऐसा कहां हो रहा है।

    लेकिन बांग्‍लादेश में ऐसा क्‍यों हो रहा है। दरअसल जान बूझकर ये लोग परेशान कर रहे हैं। उकसा रहे हैं। हमारे देश के नेता इसका संज्ञान लें।