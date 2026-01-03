जीविका में सुनहरा मौका: डोमेन एक्सपर्ट्स और FPO कोऑर्डिनेटर्स के 14 पदों पर भर्ती, ₹80 हजार तक मानदेय; जल्द करें आवेदन

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जीविका) के तहत युवाओं और विशेषज्ञों के लिए रोजगार का बेहतरीन अवसर सामने आया है। जीविका ने डोमेन एक्सपर्ट्स एवं एफपीओ (Farmer Producer Organization) कोऑर्डिनेटर्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पटना में कार्य करने का अवसर मिलेगा और उन्हें प्रतिमाह ₹80,000 तक का आकर्षक मानदेय प्रदान किया जाएगा।

जारी सूचना के अनुसार, कुल 14 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाएगी, लेकिन इसमें काम करने का अनुभव न केवल प्रोफेशनल ग्रोथ देगा, बल्कि राज्य के ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। जीविका के अंतर्गत एफपीओ को मजबूत करने और कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन पदों का सृजन किया गया है।

डोमेन एक्सपर्ट्स के पदों पर चयनित उम्मीदवारों की जिम्मेदारी विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन देने की होगी। वहीं एफपीओ कोऑर्डिनेटर्स किसानों के समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और जीविका से जुड़ी इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इससे किसानों को बाजार से जोड़ने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने और आय में इजाफा करने में मदद मिलेगी।

भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक अभ्यर्थी जीविका की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in/Career पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 07 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।

इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और अन्य आवश्यक शर्तें वेबसाइट पर विस्तार से उपलब्ध हैं। संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार या अन्य मूल्यांकन चरण शामिल हो सकते हैं, जिसकी जानकारी आगे आधिकारिक माध्यम से दी जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह भर्ती न केवल युवाओं को बेहतर रोजगार देगी, बल्कि राज्य में एफपीओ को सशक्त बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। सरकार का फोकस है कि विशेषज्ञों की मदद से किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और बाजार से जोड़ा जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।