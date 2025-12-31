Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    JEE Advanced Exam 2026: जेईई एडवांस्ड की परीक्षा तारीख घोषित, 23 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

    By Akshay Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:41 AM (IST)

    आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 17 मई 2026 को होगी और परिणाम 1 जून को आएगा। रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई तक ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। आईआईटी रुड़की ने मंगलवार को जेईई एडवांस्ड के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया। परीक्षा आयोजन 17 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। परिणाम एक जून को जारी होगा। आईआईटी व एनआईटी के साथ अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दो जून से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेईई मेंस 2026 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से दो मई रात 11:59 बजे तक जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान चार मई रात 11:59 बजे तक किया जा सकता है। प्रवेश पत्र 11 मई को जारी किया जाएगा। 

    जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन 17 मई 2026 को 

    पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों, 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वालों के लिए स्क्राइब 16 मई तक चुन सकते हैं। जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन 17 मई 2026 (सुबह नौ से 12 बजे, दोपहर 2:30 से 5:30 बजे) को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट वेबसाइट पर 21 मई को उपलब्ध होगी। 

    प्रोविजनल आंसर-की 25 मई को जारी की जाएगी। प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति 25 से 26 मई 2026 (शाम 5 बजे तक) तक दर्ज करवा सकते हैं। फाइनल आंसर-की और जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम एक जून 2026 को जारी कर दिया जाएगा। जोसा आईआईटी व एनआईटी व ट्रिपल आईटी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दो जून से शुरू करेगा।

    हर वर्ग के लिए अलग-अलग शुल्क

    सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 3200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। महिलाओं और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड 2026 पंजीकरण के लिए 1600 रुपये देने होंगे। 

    जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी, जो जेईई मेंस 2026 में शीर्ष 2.50 लाख अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों (सभी श्रेणियों) में शामिल होंगे। 

    जेईई एडवांस्ड पंजीकरण 2026 के लिए चयनित किए जाने वाले उम्मीदवारों का श्रेणीवार प्रतिशत सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 7.5 प्रतिशत और शेष 40.5 प्रतिशत खुली श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। 

    आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इन पांचों श्रेणियों में से प्रत्येक में, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है। इसके अलावा, जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को 2025 या 2026 में पहली बार 12वीं की परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में शामिल होना चाहिए।