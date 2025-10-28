अजीत कुमार का तेजस्वी पर हमला: 17 महीने में नहीं किया काम, 20 साल में क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। जेडीयू नेता अजीत कुमार ने राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ रहते हुए साढ़े 17 महीनों में कोई ठोस काम नहीं किया, तो अब वह 20 साल में क्या कर पाएंगे?

