अजीत कुमार का तेजस्वी पर हमला: 17 महीने में नहीं किया काम, 20 साल में क्या होगा?
बिहार की राजनीति में जेडीयू नेता अजीत कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने 17 महीने में कोई काम नहीं किया, तो 20 साल में क्या करेंगे। अजीत कुमार का यह बयान बिहार में चुनावी माहौल के बीच आया है, जहाँ एनडीए और महागठबंधन एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू ने विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। जेडीयू नेता अजीत कुमार ने राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ रहते हुए साढ़े 17 महीनों में कोई ठोस काम नहीं किया, तो अब वह 20 साल में क्या कर पाएंगे?
अजीत कुमार का यह बयान तब आया है जब बिहार में चुनावी माहौल धीरे-धीरे गरमाने लगा है और सत्ताधारी एनडीए तथा विपक्षी महागठबंधन दोनों एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं।
पीटीआई द्वारा साझा किए गए ‘PTI Shorts’ वीडियो में अजीत कुमार ने कहा, “तेजस्वी यादव के पास मौका था जब वे उपमुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया। जनता सब देख रही है कि किसने काम किया और किसने सिर्फ बयानबाज़ी की।”
इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है, जबकि विपक्ष के पास केवल आलोचना करने के सिवा कोई एजेंडा नहीं है।
