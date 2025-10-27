‘NDA को 20 साल दिए, महागठबंधन को 20 महीने दीजिए’, तेजस्वी की बिहार की जनता से अपील

राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता एवं महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को राज्य की जनता से अपील की-आपने एनडीए को 20 साल दिया, महागठबंधन को 20 महीना दीजिए। हम काम करके दिखा देंगे। हमने किसी का नुकसान नहीं किया है। आप मुझे अवसर दीजिए, हम नया बिहार बनाएंगे। वे रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह मानकर चलिए, वर्तमान राज्य सरकार आपका भला नहीं कर सकती है। राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। एक खेत में अगर लगातार एक ही बीज डालते रहें तो खेत की उत्पादन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जमीन बंजर हो जाती है। लंबे समय तक पानी स्थिर रहे तो वह सड़ जाता है। इस राज्य का वही हाल है।

उनकी मंशा का पता चल रही तेजस्वी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि बिहार में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है। क्योंकि यहां जमीन की कमी है। इससे उनकी मंशा का पता चल रहा है।