Bihar Politics: केसी त्यागी का JDU प्रवक्ता पद से इस्तीफा, अब राजीव रंजन को पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, पटना। जदयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। अब राजीव रंजन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें जदयू के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि, केसी त्यागी ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इस संबंध में जदयू ने एक पत्र भी जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।

JDU leader KC Tyagi resigns from the party spokesperson post; Rajiv Ranjan Prasad appointed as the new party spokesperson pic.twitter.com/MiWz1KtJzy