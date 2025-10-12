Language
    Bihar Politics: जन सुराज ने किया बड़ा चुनावी वादा, जसुपा नेता उदय सिंह बोले- सरकार बनते ही हटाएंगे शराबबंदी

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:05 PM (IST)

    बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने शराबबंदी हटाने का वादा किया है। पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह के अनुसार सत्ता में आने पर शराबबंदी हटाई जाएगी, जिससे राज्य को 28,000 करोड़ रुपये का राजस्व बचेगा। इस राशि का उपयोग विश्व बैंक और आईएमएफ से कर्ज लेकर बिहार के विकास में किया जाएगा। 

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सिंह उर्फ पप्पू (सौ.- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी शराबबंदी को हटाने का वादा कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का कहना है कि अगर जन सुराज पार्टी सत्ता में आई तो बिहार में शराब की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि हम कहते रहे हैं कि अगर आने वाले समय में बिहार की सत्ता बदलती है और जन सुराज पार्टी सत्ता में आती है, तो राज्य में शराबबंदी तुरंत हटा दी जाएगी। इससे राज्य को लगभग 28,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा बच जाएगा।

    जिसका इस्तेमाल विश्व बैंक और आईएमएफ से 5 से 6 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने में किया जाएगा, जिससे बिहार का विकास होगा।

    जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सौरव वित्त और कानून के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने भारत में एक निजी बैंक में प्रतिभूतिकरण के कंट्री हेड के रूप में काम किया है।

    हम उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल राज्य के राजस्व से विश्व बैंक और आईएमएफ से 5 से 6 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने में करेंगे, जो बिहार में शराबबंदी हटने के बाद बचेगा।

    आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुरान ने अपने 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी सामने आएगी।

