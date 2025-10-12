Bihar Politics: जन सुराज ने किया बड़ा चुनावी वादा, जसुपा नेता उदय सिंह बोले- सरकार बनते ही हटाएंगे शराबबंदी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी शराबबंदी को हटाने का वादा कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का कहना है कि अगर जन सुराज पार्टी सत्ता में आई तो बिहार में शराब की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम कहते रहे हैं कि अगर आने वाले समय में बिहार की सत्ता बदलती है और जन सुराज पार्टी सत्ता में आती है, तो राज्य में शराबबंदी तुरंत हटा दी जाएगी। इससे राज्य को लगभग 28,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा बच जाएगा।