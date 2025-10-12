बिहार चुनाव से पहले राजद को झटका, इधर दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव; उधर विधायक ने छोड़ा साथ
बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजद को उस समय झटका लगा जब नवादा के विधायक प्रकाश वीर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर यात्रा के दौरान आमंत्रित न करने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें ठेस पहुंची। उनके जदयू में शामिल होने की अटकलें हैं, पर फैसला जनता पर निर्भर करता है। तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजद को बड़ा झटका लगा है। नवादा से दो बार के विधायक प्रकाश वीर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान उन्हें नहीं बुलाया गया था। तभी से उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था।
विधायक पद से इस्तीफा देने पर आरजेडी नेता प्रकाश वीर ने कहा, "मैंने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया है। वह (आरजेडी नेता तेजस्वी यादव) एक बार नवादा में यात्रा के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, इसलिए हम नहीं गए। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, 'तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाओ', इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अब आरजेडी में वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है।"
#WATCH | Patna, Bihar: On resigning from his post as MLA, RJD leader Prakash Veer says, "...I have given a resignation letter from the position of MLA...He (RJD Leader Tejashwi Yadav) once went to Nawada for a yatra, but he did not invite us, so we did not go. Someone from the… pic.twitter.com/ZQyHo4Xm8M— ANI (@ANI) October 12, 2025
प्रकाश वीर के जेडीयू में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसका फैसला क्षेत्र की जनता लेगी। उन्होंने कहा कि वह जनता के लिए कुछ भी करेंगे।
इधर, तेजस्वी यादव और लालू यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर भी बात कर सकते हैं। लालू यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है।
#WATCH | Delhi: RJD chief Lalu Prasad Yadav arrives at Delhi airport.— ANI (@ANI) October 12, 2025
On being asked about the seat sharing in Mahagahthbandhan for the Bihar Assembly Elections, he says, "Talks are going on." pic.twitter.com/y4MJPvOcFz
