PK हार गए, मगर BJP को दुख दे गए; कई सीटों पर जन सुराज ने कर दिया 'खेला'

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election Result 2025) में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (Prashant Kishor Jan Suraaj Party) भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन भाजपा के साथ ही एनडीए एवं महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती बनकर जरूर उभरी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मात्र 3.44 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जसुपा सीधे तौर पर भाजपा की चनपटिया और सहरसा जैसे कई सीटों पर तो हार कारण निश्चित तौर पर बनी। जसुपा कुल 243 सीटों 238 पर चुनाव लड़ी, लेकिन 99 प्रतिशत प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए।