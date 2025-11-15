Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PK हार गए, मगर BJP को दुख दे गए; कई सीटों पर जन सुराज ने कर दिया 'खेला'

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी (जसुपा) ने भले ही कोई सीट नहीं जीती, पर भाजपा समेत एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बनी। 3.44% वोट शेयर के साथ जसुपा ने कई सीटों पर भाजपा की हार में भूमिका निभाई। चनपटिया में जसुपा उम्मीदवार ने 17% वोट हासिल किए, जबकि सहरसा में भी जसुपा ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया। मढ़ौरा में जसुपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election Result 2025) में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (Prashant Kishor Jan Suraaj Party) भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन भाजपा के साथ ही एनडीए एवं महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती बनकर जरूर उभरी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मात्र 3.44 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जसुपा सीधे तौर पर भाजपा की चनपटिया और सहरसा जैसे कई सीटों पर तो हार कारण निश्चित तौर पर बनी। जसुपा कुल 243 सीटों 238 पर चुनाव लड़ी, लेकिन 99 प्रतिशत प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए।

    हां, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में जसुपा के त्रिपुरारि कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने 17 प्रतिशत वोट काटकर जहां अपनी जमानत बचा ली। कश्यप को 37172 वोट मिले। वहीं, भाजपा विधायक उमाशंकर सिंह मात्र 602 वोट से चुनाव हार गए।

    सहरसा में जसुपा के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने 12,766 काट लिया। जबकि इस सीट पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी आलोक रंजन झा मात्र 2038 वोट से चुनाव हार गए।

    वहीं, मढौरा में जसुपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। जसुपा के नवीन कुमार सिंह ने 58190 मत प्राप्त किया। इस सीट पर एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

    यह भी पढ़ें- जीरो पर आउट हो गए प्रशांत किशोर, जन सुराज से सात गुणा भारी औवेसी की AIMIM