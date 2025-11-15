जीरो पर आउट हो गए प्रशांत किशोर, जन सुराज से सात गुणा भारी ओवैसी की AIMIM

आशीष सिंह चिंटू, कटिहार। कटिहार जिले के मतदाताओं के रुझान ने इस विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। वोटों के विश्लेषण से साफ होता है कि कटिहार में एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी की लोकप्रियता जन सुराज के प्रशांत किशोर की तुलना में सात गुना अधिक रही है।

जिले में पड़े कुल 16,26,024 मतों में जन सुराज को जहां 23,129 वोट (1.43%) मिले, वहीं एआईएमआईएम को 1,28,841 वोट (7.93%) प्राप्त हुए। यानी औवेसी की पार्टी को जन सुराज से 6.5% अधिक मत मिले। विशेष बात यह है कि औवेसी ने पांच विधानसभा क्षेत्रों यथा बलरामपुर, बरारी, प्राणपुर, कदवा और कटिहार में प्रत्याशी उतारे थे, जबकि जन सुराज ने सातों सीटों पर चुनाव लड़ा। सीमित सीटों पर लड़ने के बावजूद एआईएमआईएम को छह गुना अधिक मत मिलना अपने आप में राजनीतिक संदेश देता है।

पांच विधानसभा में औवेसी ने दी थी दावेदारी औवेसी की पार्टी से पांच विधान यथा बलरामपुर, बरारी, प्राणपुर, कदवा व कटिहार में उम्मीदवार थे। मत के आधार पर इनके प्रत्याशी बलरामपुर में दूसरे स्थान पर रहे। बरारी, प्राणपुर और कदवा में तीसरा स्थान मिला, जबकि कटिहार में वे छठे स्थान पर रहे।

दूसरी ओर, जन सुराज के उम्मीदवार कोढ़ा और मनिहारी में तीसरे, प्राणपुर में चौथे, कटिहार में पांचवें, बरारी में छठे और बलरामपुर व कदवा में सातवें स्थान पर रहे। बलरामपुर में औवेसी की दिखी मजबूत पकड़ सात विधानसभा में मुस्लिम बाहुल्य बलरामपुर विधानसभा में औवेसी की सबसे मजबूत पकड़ दिखी। यहां जीत भले ही लोजपा-आर के खाते में गई, लेकिन प्रथम राउंड से अंतिम राउंड तक एआईएमआईएम के आदिल हसन से टक्कर होती रही।