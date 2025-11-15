Language
    जीरो पर आउट हो गए प्रशांत किशोर, जन सुराज से सात गुणा भारी ओवैसी की AIMIM

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    कटिहार जिले के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता जन सुराज के प्रशांत किशोर से सात गुना अधिक रही। ओवैसी की पार्टी को 7.93% वोट मिले, जबकि जन सुराज को 1.43%। ओवैसी ने पांच सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि जन सुराज ने सभी सात सीटों पर। बलरामपुर में ओवैसी की मजबूत पकड़ दिखी, जहां उन्होंने महागठबंधन को कड़ी टक्कर दी।

    प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी। PTI

    आशीष सिंह चिंटू, कटिहार। कटिहार जिले के मतदाताओं के रुझान ने इस विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। वोटों के विश्लेषण से साफ होता है कि कटिहार में एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी की लोकप्रियता जन सुराज के प्रशांत किशोर की तुलना में सात गुना अधिक रही है।

    जिले में पड़े कुल 16,26,024 मतों में जन सुराज को जहां 23,129 वोट (1.43%) मिले, वहीं एआईएमआईएम को 1,28,841 वोट (7.93%) प्राप्त हुए। यानी औवेसी की पार्टी को जन सुराज से 6.5% अधिक मत मिले।

    विशेष बात यह है कि औवेसी ने पांच विधानसभा क्षेत्रों यथा बलरामपुर, बरारी, प्राणपुर, कदवा और कटिहार में प्रत्याशी उतारे थे, जबकि जन सुराज ने सातों सीटों पर चुनाव लड़ा। सीमित सीटों पर लड़ने के बावजूद एआईएमआईएम को छह गुना अधिक मत मिलना अपने आप में राजनीतिक संदेश देता है।

    पांच विधानसभा में औवेसी ने दी थी दावेदारी

    औवेसी की पार्टी से पांच विधान यथा बलरामपुर, बरारी, प्राणपुर, कदवा व कटिहार में उम्मीदवार थे। मत के आधार पर इनके प्रत्याशी बलरामपुर में दूसरे स्थान पर रहे। बरारी, प्राणपुर और कदवा में तीसरा स्थान मिला, जबकि कटिहार में वे छठे स्थान पर रहे।

    दूसरी ओर, जन सुराज के उम्मीदवार कोढ़ा और मनिहारी में तीसरे, प्राणपुर में चौथे, कटिहार में पांचवें, बरारी में छठे और बलरामपुर व कदवा में सातवें स्थान पर रहे।

    बलरामपुर में औवेसी की दिखी मजबूत पकड़

    सात विधानसभा में मुस्लिम बाहुल्य बलरामपुर विधानसभा में औवेसी की सबसे मजबूत पकड़ दिखी। यहां जीत भले ही लोजपा-आर के खाते में गई, लेकिन प्रथम राउंड से अंतिम राउंड तक एआईएमआईएम के आदिल हसन से टक्कर होती रही।

    एआईएमआईएम की यह मजबूती यहां महागठबंधन पर भारी पड़ी और माले का गढ़ ध्वस्त हुआ तो लगातार दो चुनाव से निर्वाचित हो रहे महबूब आलम को हार का सामना करना पड़ा।

    विधानसभावार मिले मत व प्रतिशत
    विधानसभा कुल मतदान जन सुराज एआईएमआईएम
        मत प्रतिशत मत प्रतिशत
    कटिहार 196270 2178 1.10 1205 0.62
    बरारी 225547 3026 1.35 5846 2.6
    कदवा 209337 1169 0.6 11557 5.52
    प्राणपुर 251219 2467 0.9 30163 12
    बलरामपुर 274190 2614 0.9 80070 29.2
    कोढ़ा 235143 4028 1.7 प्रत्याशी नहीं
    मनिहारी 235318 7647 3.2 प्रत्याशी नहीं
    कुल 1626024 23129 1.43 128841 7.93