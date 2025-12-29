Language
    जमुई में रेल हादसे के बाद दूसरे दिन भी 12 ट्रेनें रद, 49 डायवर्ट; देख‍िए गाड़‍ियों की ल‍िस्‍ट

    By Vidya Sagar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    Bihar Train Accident: जमुई में मालगाड़ी हादसे के दूसरे दिन भी रेल परिचालन प्रभावित रहा। आसनसोल मंडल के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के बीच हुए इस हादसे के ...और पढ़ें

    घने कोहरे के बीच पटना जंक्शन पर पहुंचती पैसेंजर ट्रेन।जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना।  Indian Railway news: जमुई में आसनसोल मंडल के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के बीच हुए मालगाड़ी हादसे का असर दूसरे दिन भी देखने को मिला।

    दूसरे दिन भी इस रूट पर परिचालन बहाल नहीं हो सका है। इसका असर ट्रेनों बड़े पैमाने पर पड़ा है। हावड़ा मंडल ने 29 व 30 दिसंबर के बीच कई ट्रेनों को रद किया है, जबकि अनेक ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है।

    इसके अलावा कुछ ट्रेनों को बीच में ही समाप्त अथवा वहीं से प्रारंभ किया जाएगा। सोमवार को 49 ट्रेनों को डायवर्ट कर गया व भागलपुर के रास्ते चलाया गया।

    वहीं 12 ट्रेनों को रद करना पड़ा। पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को भी गया के रास्ते हावड़ा गई। पटना जंक्शन से आने व जाने वाली 12 ट्रेनें डायवर्ट कर गया के रास्ते चलाई गई। 

    रेलवे के अनुसार 13005 हावड़ा–अमृतसर, 13006 अमृतसर–हावड़ा, 13155 कोलकाता–सीतामढ़ी, 13156 सीतामढ़ी–कोलकाता, 13029 हावड़ा–मोकामा सहित कुल 10 ट्रेनों को सोमवार को रद किया गया है।

    ये ट्रेनें मंगलवार को रहेगी रद

    इसके अलावा जसीडीह–जाज, जसीडीह–किऊल, जाज–जसीडीह जैसी पैसेंजर ट्रेनें भी निरस्त रहीं। वहीं मंगलवार को हावड़ा-मोकामा व मोकामा-हावड़ा ट्रेन रद रहेगी। 

    वहीं, हावड़ा–प्रयागराज रामबाग, हावड़ा–राजेन्द्र नगर, संबलपुर–गोरखपुर, दुर्ग–आरा, टाटा–किरिबुरु सहित कई अप ट्रेनों को गया, धनबाद, किऊल, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आदि मार्गों से डायवर्ट कर चलाया जा रहा है।

    डाउन दिशा में भी अमृतसर–हावड़ा, राजेन्द्र नगर–हावड़ा, दरभंगा–हावड़ा, नई दिल्ली–हावड़ा जैसी ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं।

    इसके साथ ही 63509, 63510 और 63572 जैसी कुछ मेमू/पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। इनमें कुछ ट्रेनें जसीडीह या झाझा स्‍टेशन पर ही समाप्त होंगी, जबकि कुछ का प्रारंभ वहीं से होगा।

     