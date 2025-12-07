IndiGo Crisis: यात्रियों पर दोहरी मार, फ्लाइट रद होने पर सर्विस चार्ज का अतिरिक्त बोझ

जागरण संवाददाता, पटना। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं लगातार बाधित चल रही हैं, जिसका सबसे अधिक असर उन यात्रियों पर पड़ रहा है, जिन्हें यात्रा के लिए थर्ड पार्टी पोर्टल या टैवेल एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है।

उड़ानों के अचानक रद होने और देर से संचालित होने के कारण टिकट रद करने की मजबूरी पैदा हो जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में यात्रियों को अतिरिक्त 200 से 500 रुपये तक सर्विस चार्ज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। यह शुल्क टिकट बुकिंग के समय इस्तेमाल किए गए ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों, मोबाइल ऐप या ट्रैवल एजेंसियों द्वारा लगाया जा रहा है।

ट्रैवल उद्योग विशेषज्ञ बताते हैं कि आज अधिसंख्य लोग टिकट बुकिंग के लिए थर्ड पार्टी गेटवे का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह प्लेटफार्म ऑफर, तुरंत बुकिंग और कीमतों की तुलना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, उड़ान सेवाओं में लगातार अव्यवस्था के बीच यही मॉडल यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

उधर, एयरपोर्ट काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को फ्लाइट रद होने पर किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता और उन्हें पूरा रिफंड मिलता है। इसके विपरीत थर्ड पार्टी गेटवे से बुकिंग वाले यात्रियों को रिफंड मिलते समय सर्विस फीस की कटौती झेलनी पड़ रही है।