'सोमवार को भी फ्लाइट नहीं मिली तो...' इंडिगो उड़ान संकट में फंसे शहर के लोगों का छलका दर्द

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। flight cancellation news: देश की अधिकतर घरेलू फ्लाइट रद होने और किराया अधिक होने के कारण दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों में पिछले कई दिनों से लोग फंसे हुए हैं। होटल के साथ कभी एयरपोर्ट तो कभी रेलवे स्टेशन की हर दिन दौड़ लगा रहे हैं।

इसपर खर्चा अतिरिक्त लग रहा। इधर ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं मिलने के कारण विभिन्न शहरों में लोग ठहरे हुए हैं। आमगोला निवासी अमित कुमार ने बताया कि वे परिवार के साथ खाटू श्याम का दर्शन करने गए थे। इधर से ट्रेन से गए, वापसी इंडिगो प्लाइट से थी।

दर्शन कर दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट गया तो पता चला फ्लाइट रद कर दिया गया है। फिर दूसरे दिन का लिया, उस दिन भी प्लाइट नहीं गई। तत्काल टिकट भी नहीं मिली, फिर सोमवार को इंडिगो फ्लाइट का टिकट लिया है।

अगर उस दिन भी फ्लाइट नहीं गई तो किसी तरह कार से भाड़ा करके आना पड़ेगा। मोतीझील निवासी व्यावसायी विशाल कुमार ने कहा कि एयर डंडिया के फ्लाइट से 20 हजार रुपये किराया देकर शनिवार की रात दिल्ली से पटना पहुंचे।

शुक्रवार को एयरपोर्ट पर गए तो वहां अनाउंसमेंट कर यात्रियों को भगाया जा रहा था। इस दौरान काफी देर तक वहां अफरातफरी मची रही। लोगों को लग कि कोई आतंकवादी हमला तो नहीं हो गया। लोग डरे सहमे वापस हो गए।

इधर बंगलुरु में फंसे पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि यहां से सस्ता कोई फ्लाइट पटना के लिए मिल ही नही रही। यहां से सवा-सवा लाख तक फ्लाइट से पटना तक का किराया है। 26 हजार में एयर इंडिया का टिकट लिया है।

देखना है कि वह फ्लाइट जाती है कि नही। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक व्यक्ति का बंगलुरु में भूमि पूजन में शामिल होने आए थे। वापस को लेकर पिछले तीन दिनों से यहां फंसे हुए हैं।

बता दें कि शुक्रवार को जिस दिन फ्लाइट कैंसल हुई थी, उस दिन कई आइपीएस दिल्ली में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए कार दिल्ली गए। एक आइपीएस ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस में वेटिंग टिकट लिए, कंफर्म नही हुआ तो अपनी गाड़ी से ही अन्य आइपीएस साथी के साथ दिल्ली निकल गए।