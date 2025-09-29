Language
    भारत की ऐतिहासिक जीत: बिहार के CM नीतीश कुमार ने दी टीम इंडिया को हार्दिक बधाई

    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:28 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत से पूरा देश खुश है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता जिसके बाद बिहार में जश्न मनाया गया।

    नीतीश कुमार ने दी टीम इंडिया को हार्दिक बधाई

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धमाकेदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस ऐतिहासिक जीत से आज पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बधाई में कहा, "एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत से आज पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।

    भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ खेला और जीत हासिल की। मैच के परिणाम के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया, जिसमें भारत ने 150/5 रन बनाए जबकि पाकिस्तान 146 रन पर ऑल आउट हो गया।

    इस जीत के साथ ही देशभर में जश्न का माहौल है। बिहार में भी क्रिकेट प्रेमी रातभर सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। जगह-जगह पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गईं। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ एक बार फिर साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका जज़्बा और जुझारूपन उन्हें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शामिल करता है।

    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल के प्रति अपने प्रेम और लगाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में बिहार के राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 में विजयी भारतीय हॉकी टीम को भी सम्मानित किया था और खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की थी।

    एशिया कप 2025 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी जीत दर्ज की थी। इस जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बधाई टीम इंडिया के हौसले को और बढ़ाने वाली है।