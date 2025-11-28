Language
    भारत का पहला मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स बिहार में शुरू, 'युवा AI फॉर ऑल' पाठ्यक्रम लॉन्च

    By Sunil Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार में भारत का पहला मुफ्त AI कोर्स 'युवा AI फॉर ऑल' शुरू किया गया है। इस कोर्स का लक्ष्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी और कौशल प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें। यह कार्यक्रम बिहार के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और AI शिक्षा को बढ़ावा देगा।

    देश का पहला मुफ्त युवा एआइ कोर्स बिहार में प्रारंभ। प्रतीकात्मक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार के इंडिया एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) मिशन के तहत देश का पहला मुफ्त एआई कोर्स युवा एआई फॉर ऑल कोर्स बिहार में प्रारंभ कर दिया गया है।

    राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि आने वाला समय एआई का है। लिहाजा समाज के सभी वर्गों को इस पाठ्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए।

    भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआइ मिशन द्वारा देश के नागरिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जाना है।

    इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल युवा एआई फॉर ऑल नामक एक मुफ्त पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका मकसद नागरिकों को बेसिक एआइ कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाना है। गुरुवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रजेंटेशन के जरिये मुख्य सचिव को इसकी जानकारी दी।

    उन्होंने कहा कि इसका शुभारंभ 18 नवंबर को कर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों, कार्यरत पेशेवरों, सरकारी अधिकारियों, उद्यमियों और सामान्य जिज्ञासु शिक्षार्थियों सहित सभी भारतीयों के लिए डिजाइन किया गया है।

    कोर्स पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें 4.5 घंटे का समय लगता है। सरकारी अधिकारियों के लिए यह कोर्स नीति निर्माण और शासन में एआई को समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

    इसका उपयोग जन सेवा के संचालन, स्मार्ट सिटी योजना और यातायात प्रबंधन, नागरिक शिकायत निवारण के लिए चैटबाट्स और डेटा-संचालित नीति निर्माण के लिए किया जा सकेगा। बैठक में सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव मौजूद थे।