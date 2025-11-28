भारत का पहला मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स बिहार में शुरू, 'युवा AI फॉर ऑल' पाठ्यक्रम लॉन्च

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार के इंडिया एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) मिशन के तहत देश का पहला मुफ्त एआई कोर्स युवा एआई फॉर ऑल कोर्स बिहार में प्रारंभ कर दिया गया है।

राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि आने वाला समय एआई का है। लिहाजा समाज के सभी वर्गों को इस पाठ्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए।

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआइ मिशन द्वारा देश के नागरिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जाना है।

इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल युवा एआई फॉर ऑल नामक एक मुफ्त पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका मकसद नागरिकों को बेसिक एआइ कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाना है। गुरुवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रजेंटेशन के जरिये मुख्य सचिव को इसकी जानकारी दी।