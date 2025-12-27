Language
    भारत की बेटियों ने श्रीलंका को हराया; चार देशों के ख‍िलाड़‍ियों के बीच बेटों ने भी क‍िया कमाल

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:22 PM (IST)

    पटना के बीएन क्लब में तीन दिवसीय साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई। उद्घाटन मैच में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराया, जबकि पुरुष टीम ने प् ...और पढ़ें

    बॉल बैडमिंटन में व‍िजेता लड़क‍ियां। सौ: आयोजक

    जागरण संवाददातात पटना। आशियाना स्थित बीएन क्लब में तीन दिवसीय साउथ एशियन बाॅल बैडमिंटन की शनिवार को शुरुआत हुई।

    एशियन बाॅल बैडमिंटन महासंघ के तत्वावधान में भारतीय बाॅल बैडमिंटन महासंघ एवं बिहार बाॅल बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के पहले महिला वर्ग के एकतरफा मैच में भारत ने नेपाल को 35-14,35-12 से पराजित कर जीत के साथ शुरुआत की।

    देश की टीम की ओर से कप्तान जयलक्ष्मी, एम.जेनिफर, साक्षी कुमारी ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। वहीं एक प्रदर्शनी मैच में भारत ने श्रीलंका को 35-12,35-15 से मात दी।

    भारत की ओर से कप्तान के. अरुण कुमार, दीपक प्रकाश रंजन, धीरज रेड्डी ने सराहनीय प्रदर्शन किया। रविवार को महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला भूटान से होगा।

    इसके पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एमएलसी प्रो. नवल किशोर यादव, भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ के महासचिव वाई. राजा राव, डा. सुनील सिंह, प्रो. सुहेली मेहता और पवन कुमार केजरीवाल ने संयुक्त रूप से किया।

    विधान परिषद के सभापति ने कहा कि बाॅल बैडमिंटन भारत के पुराने खेलों में से एक है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

    उन्होंने कहा कि  बाॅल बैडमिंटन के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को राज्यस्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रो. नवल किशोर यादव ने कहा कि पटना में पहली बार साउथ एशियन  बाॅल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होना देश व राज्य के लिए गौरव की बात है।

    महासंघ ने खेल व खिलाड़ियों के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। आने वाले वर्ष में एशियन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 

    आकर्षक प्रस्तुति के लिए सभापति ने की पुरस्कार की घोषणा 

    इस अवसर पर आकर्षक बैंड की धुन बजाने वाले मुस्लिम हाई स्कूल एवं धनेश्वरी देवनंदन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय दानापुर की बैंड पार्टी को मुख्य अतिथि अवधेश नारायण सिंह ने 25-25 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की।

    इसके साथ धनेश्वरी कन्या विद्यालय दानापुर की छात्राओं द्वारा आकर्षक लोकनृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बिहार बाल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर, संयुक्त सचिव मिताली मित्रा आदि मौजूद रहीं।