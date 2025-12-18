Language
    इग्नू में नए सत्र के लिए 31 जनवरी तक नामांकन, ignouadmission.samarth.edu.in पर करें आवेदन

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    इग्नू में नए सत्र के लिए 31 जनवरी तक नामांकन

    जागरण संवाददाता, पटना। इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों में जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन तिथि जारी कर दी है। नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर सकते हैं। इग्नू के जनवरी सत्र के लिए पंजीयन 31 जनवरी तक होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवेदकों को अपना स्वचालित स्थाई शैक्षणिक खाता पंजीकरण (अपार आईडी) तैयार रखने की सलाह दी गई है।

    जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इग्नू में जनवरी 2026 में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को डीईबी आईडी बनानी होगी। इग्नू में जनवरी 2026 में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र और लागू श्रेणी प्रमाण पत्रों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रतियों के साथ एक स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।

    ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in या ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से पंंजीयन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में विभिन्न मास्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिए प्रवेश होता है।

    इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र से कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, सामाजिक कार्य, नर्सिंग, कानून, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों में 31 जनवरी तक प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी https://ignouiop.samarth.edu.in/ पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं।

    पटना केंद्र पर तीन सौ कोर्स होते संचालित

    इग्नू के पटना केंद्र पर 300 से अधिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इसमें 43 ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में 54 अध्ययन केंद्र हैं। केंद्र पूरे वर्ष विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्र सहायता गतिविधियां भी आयोजित करता है। उम्मीदवार शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआइ के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

    उम्मीदवार प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रश्न या मार्गदर्शन के लिए उम्मीदवार क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी क्षेत्रीय केंद्र के वेबसाइट http://rcpatna.ignou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

