Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Government: आईएएस मीणा ने संभाला खान और भू-तत्व विभाग के निदेशक का पद, बता दिया अपना प्लान

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के अधिकारी मनेश कुमार मीणा ने खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक पद पर योगदान कर दिया है। मीणा ने विभागीय अधिकारियों के ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के अधिकारी मनेश कुमार मीणा (IAS Manesh Kumar Meena) ने खान एवं भू-तत्व विभाग निदेशक पद पर अपना योगदान कर दिया है। मीणा ने सोमवार को अपने पद पर योगदान कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यप्रणाली, चल रही परियोजनाओं तथा प्रमुख चुनौतियों के संबंध में विस्तार से बात की।

    मीणा ने बैठक में कहा कि प्रदेश में खनन क्षेत्र को सुशासित एवं पारदर्शी तथा तकनीकी आधारित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता में खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत दोहन, राजस्व में वृद्धि तथा नियमों का कड़ाई से अनुपालन प्रमुख है।

    उन्होंने अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अनधिकृत भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने पर बल दिया।

    मीणा ने निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने, आईटी आधारित मॉनिटरिंग तथा फील्ड स्तर पर नियमित अनुश्रवण को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा यह कार्य तभी संभव है जब विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी टीम भावना के साथ काम करें।

    उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और विभाग की कार्य संस्कृति में तभी बड़े बदलाव होंगे जब समयबद्ध निर्णय, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।