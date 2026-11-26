जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में वर्दी पहनकर खाना परोसना होमगार्ड जवान को महंगा पड़ गया। शादी समारोह का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है।

त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार झा ने जवान को तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय बुलाने का आदेश जारी किया है। ड्यूटी छोड़ निजी समारोह में खाना परोसने का आरोप जवान की पहचान गृहरक्षक सतीश कुमार के रूप में हुई है। उसकी तैनाती शादी समारोह स्थल के समीप सड़क पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए की गई थी। निर्धारित ड्यूटी निभाने के बजाय वह वर्दी पहनकर शादी समारोह में खाना परोसते नजर आए। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस महकमे में मामला चर्चा में आ गया।